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中職／徐若熙首戰猿隊 謝長亨擔任球評解悉球路
中職新球季邁入第三周賽事，樂天桃猿隊今天回到桃園球場，對味全龍隊展開主場首戰，雙方推出王溢正、徐若熙登板先發，ELEVEN體育一台直播比賽，將邀請「草總」謝長亨擔任球評。
徐若熙17日對中信兄弟隊之戰生涯初登板，先發3.2局只被3安、無失分，11個出局數都是三振，成為中職史上第一人；謝長亨過去擁有百勝紀錄，將仔細觀察他的球路，為球迷詳盡解說。
ELEVEN體育一台將從5點45分起轉播賽前活動，有知名樂團滅火器的表演，也要向醫護致敬，龍、猿戰開球貴賓是急診護理師葉佳燕。
猿隊今起在桃園球場連打4天比賽，球迷除了可從ELEVEN體育一台收看轉播，中華電信MOＤ用戶也可鎖定ELEVEN PLUS，線上可訂閱ELEVEN體育家族的APP收看統一獅、猿隊、龍隊一共180場的主場直播。
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