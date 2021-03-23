中職／換球後14戰場均僅1轟 台灣脫離打擊聯盟名號？

今年比賽用球恢復係數下修後，每場比賽能欣賞的全壘打煙火秀也隨之減少，目前聯盟進行14場賽事，5隊共擊出14發全壘打，場均正好為1轟，與去年同期所寫下的39支全壘打相差甚遠，明顯改善近6年「打高投低」的現象，看似中職已脫離「打擊聯盟」的名號。

去年開季前14場比賽，聯盟4隊共繳出.281/.342/.463的打擊三圍，其中打擊率/上壘率(.265/.329)與去年略為下滑，但長打率(.376)更有著雪崩式下降，相差接近0.1個百分點，此結果也反應在各隊全壘打數上。

今年開季前14場各隊合計僅有14轟，富邦悍將(去年同期11轟)、統一獅(去年同期9轟)各5轟並列第一，樂天桃猿目前只有2轟居次，但去年同期就有14轟，新軍味全龍與中信兄弟各貢獻1發。較人意外的是，去年整季狂轟聯盟最多143支全壘打的中信兄弟，開季至今僅有張志豪開轟，這也多少與偏日式執教風格的新帥林威助有關。

在許多打擊數據大幅下滑情況下，讓投手不再叫苦連天，去年同期4隊平均有著5.05的防禦率，今年僅有標準的3.71，相差1.34，團隊完封次數也來到3次。

去年拿下打擊王的統一「四爺」陳傑憲，開季至今僅1成79打擊率，以往較為慢熱的他，換了球是否造成這位新科打擊王的擊球手感？陳傑憲則認為，自己在官辦熱身賽打得不多，可能是調整沒有到位的原因之一，也期待自己找回好的擊球點。