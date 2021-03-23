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中職／飆破150公里已不稀奇 聯盟將走向「火球世代」

聯合新聞網 / 綜合報導
古林睿煬。 圖／獅隊提供(資料照)
古林睿煬。 圖／獅隊提供(資料照)

近年來中職呈現「打高投低」的姿態，不過今年比賽用球恢復係數下修後，許多投手成績逐漸回穩，也連帶使得許多年輕強投紛紛竄出頭，扛起球隊的新門面，而這些球員也具有一項共同點：皆有一顆突破150公里的火球。同時也象徵著中職將進入「火球世代」的世代。

寫下聯盟史上最年輕開幕戰先發投手的統一獅古林睿煬，飆出155公里為本土投手球速排行榜之最，其次是投出154公里、味全龍初登板便一砲而紅的新秀徐若熙，皆有優勢奪三振能力，年紀也都在20歲上下，在具有年輕優勢的情況下，球速有望往上提升。

味全龍投手徐若熙。 截圖自味全龍官方粉絲團
味全龍投手徐若熙。 截圖自味全龍官方粉絲團

而牛棚中也不乏新興火球男，富邦曾峻岳並未有二軍實戰經驗，靠著熱身賽頻頻繳出好投拿下一軍位置，儘管例行賽中球速還未能飆破150公里，但仍沒有辜負球隊期待，出賽3場投2.1局沒有失分，送出5次三振拿下1個中繼點，更是在20日面對樂天，寫下隊史最年輕單局3K的紀錄。

富邦悍將19歲新秀曾峻岳。 截圖自悍將官方粉絲團
富邦悍將19歲新秀曾峻岳。 截圖自悍將官方粉絲團

中信兄弟左投王奕凱在經由二軍投手教練王建民指導後，控球也逐漸找回狀況，讓原本球速就接近150公里的他，順勢在開季就進入一軍，目前投2局未被擊出任何安打，所製造的出局數也都是三振，K功相當了得。

中信20歲的小將王奕凱。 截圖自兄弟官方粉絲團
中信20歲的小將王奕凱。 截圖自兄弟官方粉絲團

而在二軍當中，中信極力培養的球隊第一指名余謙，也在二軍飆出追平個人生涯的150公里火球；春訓獲得大量出賽的統一投手李慶隆，在二軍投出151公里球速，身為選秀第9輪的他也在這群年輕強投中占有一席之地。

西苑高中畢業後就投身職棒的曾峻岳，他認為跟自己同世代的火球投手非常多，也舉目前在穀保家商的潘文輝及林昱珉為例，「他們都是怪物！」，這些年輕火球男的出現，將為被視為「打者天堂」的中職注入新活水。

中信

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