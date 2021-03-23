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中職／無緣挑戰單場14K壯舉 徐若熙仍有一紀錄待突破
味全龍20歲新秀徐若熙初登板主宰戰局，可惜最終因達到賽前規劃用球數而提前退場，儘管無緣打破前三商虎投手涂鴻欽單場14K的壯舉，但仍有望挑戰本土投手生涯前2戰最多三振紀錄。
徐若熙將在今晚登板面對樂天桃猿，前役繳出單場11K的他，只要再送出6次三振，就能追平同樣由涂鴻欽所保持的生涯前2戰17K的土投紀錄，如果徐若熙能複製初登板精準控球，甚至有望超越前輩高懸30年的紀錄。
雖然涂鴻欽生涯首戰便以單場14K創造歷史，但當時先發後援兩頭跑的他，休息5天同樣面對首戰對手味全龍中繼登板，僅投2局被敲出3支安打，丟掉5分當中有3分責失，而三振數也只有3次。
而過去僅有2位在生涯前2戰就送出20K以上的投手，但都是外籍球員：2001年兄弟象養父鐵的27K以及2015年Lamigo桃猿神盾的21K。而養父鐵在2戰當中皆完投9局，也是唯一一位2戰都送出雙位數的投手。
今晚將要面對氣勢高檔的徐若熙，樂天總教練曾豪駒表示，不會特別針對徐若熙的變速球，選手攻擊自己要的球比較重要，還是要看選手的臨場狀況，看看到時如何應對。
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