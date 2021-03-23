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日職／首打點出爐仍無用！ 火腿5人外野輪值不見王柏融

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿新賽季預計使用5人外野輪值，日前終於進帳首分打點的台灣好手王柏融則未受青睞。 聯合報系資料照
火腿新賽季預計使用5人外野輪值，日前終於進帳首分打點的台灣好手王柏融則未受青睞。 聯合報系資料照

今年春訓手感冰冷的台灣好手王柏融，儘管日前終於進帳熱身賽首分打點，但在外野手規劃配置上，火腿監督栗山英樹表示將採用5人輪值，而王柏融則未受青睞。

日前與中日龍的熱身賽封關戰，試圖競爭外野位置的松本剛及淺間大基也一同亮相，根據日媒《日刊體育》報導，當被提及兩人表現是否博得一席之地，栗山英樹也透露新賽季對於外野手的陣容配置。

栗山英樹表示，3位主力外野手由左至右分別為近藤健介、西川遙輝、大田泰示，而熱身賽表現不錯的松本剛及淺間大基也會共同負擔外野防線。

而栗山英樹也強調，5人輪值的做法能給球員較多喘息空間，上賽季由於新冠病毒導致賽程緊湊，讓陣中3名主力外野手有些疲勞，雖然成績依舊不錯，但是經過適當的休息之後，可以預期打擊成績將會往上提升。

報導也指出，上賽季主力先發與替補球員成績有段落差，但松本剛及淺間大基皆在熱身賽打出了好表現，新賽季預計可讓3名主力外野手適當輪休。

而這5人輪值當中沒有王柏融，儘管熱身賽尾端敲下熱身賽首打點，但王柏融整體表現仍是差強人意，熱身賽17個打數僅有2支安打，打擊率1成18，外加1分打點及4次三振。

另有日媒《BaseBall Channel》則是預測火腿開幕戰先發陣容，1至9棒分別為：中外野手西川遙輝、左外野手松本剛、指定打擊近藤健介、一壘手中田翔、二壘手渡邊諒、右外野手大田泰示、三壘手野村佑希、捕手清水優心、游擊手中島卓也，而開幕戰先發投手是上沢直之。

王柏融 火腿

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