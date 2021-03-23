日職／台灣球員近況淒慘 開季一軍應只有宋家豪

日職將在本週五(26日)準時開幕，各球團的開幕名單也會在這幾天正式決定，今年台灣的旅日球員共有7人，其中1人為育成球員，剩餘的6人到底能否名列開幕一軍，依目前的表現來看，恐怕有多達5人將從二軍出發。

首先來看火腿的王柏融，今年是他3年合約的最後一年，由於前兩年的表現不理想，如果本季再無法交出令人滿意的成績，日職生涯勢必會畫下句點。本季因為日本緊急事態的發佈，讓他成為火腿至今陣中唯一的洋將，這本來應該是他的優勢，能夠搶先在其他競爭者前參與春訓，且在熱身賽出賽，打出好表現讓教練團留下深刻的印象，可惜的是他沒有好好把握這個機會，安打遲遲未出現，直到14日二軍的教育聯盟才打出第一支安打及打點，官辦熱身賽的初打點則是在20日才打下，總計在熱身賽出賽9場，17個打數只打出2支安打及1分打點，打擊率只有1成18。

火腿監督栗山英樹在21日賽前接受媒體訪問，表示將以5人輪值來扛起本季外野的防守工作，分別是較固定先發的西川遙輝、大田泰示以及近藤健介，加上在春訓期間表現不錯的淺間大基及松本剛這兩名年輕球員，這也間接地說明王柏融在今年以(先發)外野手身份出賽的機會已經非常渺茫了，剩下的只有DH的位置，但其實火腿還有不少包括清宮幸太郎在內的年輕人要練，也沒必要把打數浪費在一個打不出成績的外國人身上，加上球季進行中如果新洋砲抵日，那王柏融不要說是開幕，整季上一軍的時間可能都會比前兩年更少。

王柏融轉戰日本火腿已是第3個球季，從過去兩季到今年春訓的表現來看，他明顯是難以適應，而且越打越沒有信心，本季恐怕不會有太多在一軍出賽的機會。 聯合報系資料照片

去年打席數創生涯近10年新低的陽岱鋼，今年在春訓被分到S組，算是不錯的開始，官辦熱身賽出賽6場，但都是以替補身份上場，因此打席數也只有8個，6個打數打出1支安打，打擊率僅有1成67，在3月10日被下放至二軍組調整。

陽岱鋼的處境與王柏融有所異同，畢竟他過去在日職有實績，並沒有適應日本投手的問題，但年紀大了，身體也有大小傷勢，近年來競爭者又增加，在外野部分今年就有丸佳浩、龜井善行、惠勒（Zelous Wheeler）、松原聖彌以及新轉隊的梶谷隆幸等人，轉守一壘又不敵復活的中島宏之，惠勒也能守一壘，陽岱鋼只剩代打跑守一途，如此一來，能否被帶進開幕一軍有非常大的疑問。

陽岱鋼春訓手感同樣低迷，近年來過多的傷痛讓他時常缺賽，成績也持續下滑，上場機會也跟著減少。 聯合報系資料照片

過去在中日以及上季在羅德都曾投出佳績的陳偉殷，原本被預期是阪神開幕先發輪值中的要員，但陳偉殷在官辦熱身賽中出賽兩場，先發中繼各一場，表現卻不理想，總共投4局就被打出1轟在內的8支安打，丟掉4分，防禦率高達9；17日在二軍的教育聯盟先發對上前東家中日，投6局被打出11支安打丟掉8分，這樣的表現讓他被排除在阪神的開幕先發輪值之外，開季將從二軍出發，美日通算100勝可能還要再等一段時間了(目前為95勝)。

陳偉殷去年球季僅出賽4次，今年春訓只有兩次出賽還無法進入狀況，到二軍比賽又被打爆，恐怕需要一段時間來調整。 擷圖自陳偉殷官方粉絲團

歐力士的張奕在熱身賽出賽過1場，中繼5局被打7支安打，丟掉4分承擔敗投，防禦率高達7.20，開幕一軍希望不大；西武的吳念庭則未在熱身賽出場，也已在二軍出賽。

旅日球員中最可能被帶進開幕一軍的就是樂天的宋家豪，宋家豪在16日與一軍會合，當天就在熱身賽中繼出場，加上18日共出賽2場，投2局被打2支安打，三振保送各一，並未失分，表現穩定，由於他算是樂天主力牛棚，且與布希尼斯（Alan Busenitz）是樂天目前陣中僅有的兩名洋將，競爭者並不多，狀況看起來也調整得不錯，幾已確定會被放進開幕一軍名單內，是台灣球迷季初唯一能寄予厚望的台灣球員。