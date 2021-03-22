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中職／猿隊唯一平日主場起跑 對決徐若熙已賣6千張票

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊迎接新球季主場首戰，領隊浦韋青（右一）唯一擔心的變數是天氣。記者藍宗標／攝影
猿隊迎接新球季主場首戰，領隊浦韋青（右一）唯一擔心的變數是天氣。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊明天將回桃園球場，進行新球季主場首戰，也是今年首支在平日進行主場開幕戰的球隊，猿隊領隊浦韋青表示，已售出將近6千張預售票，唯一擔心是天氣。

猿隊明天對味全龍隊之戰，雙方推出王溢正、徐若熙登板先發，桃園地區今天陰雨，氣溫也偏低，球團員工希望老天爺明天能幫忙，讓龍、猿大戰順利開打。

猿隊開季前5戰在客場打出2勝3敗，已經當過主場球隊的統一獅、中信兄弟、富邦悍將，首戰都在周五到周日，龍隊26日起在天母球場對悍將隊進行3連戰，首次主場系列戰也在周末，唯獨猿隊平日起步。

中職歷經12年4隊規模，今年終於擴編一軍賽事，浦韋青說：「5隊賽程就是這樣，平日進行主場首戰還OK啦。」

猿隊今年起將和桃園市政府簽定10年新約，每年租金300萬元，包括過去不在猿隊經營範圍內的主場外野區、副球場，未來都將認養，球團高層已按照法定程序，正在招標送案階段。

桃園球場排水不佳的老問題，在猿隊簽下新約後是否能夠有效改善？浦韋青表示，市府有意願做此事，會再和市府好好討論。

浦韋青 樂天桃猿 富邦悍將

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