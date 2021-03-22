成棒／春季聯賽23日開打 投手陳冠宇成關注焦點

成棒春季聯賽將於明天開打，今年總計32支球隊參賽，新成立的業餘屏東紅尾隊首度亮相，安永鮮物具旅日資歷投手陳冠宇是話題，上屆冠軍合作金庫首戰將與安永鮮物交手。

110年全國成棒甲組春季聯賽將於明天在新北三重棒球場、宜蘭羅東棒球場兩地開打，此次總計32支球隊參賽，預賽分3組採循環賽制，社會隊1組、大學隊2組，每組前4名晉級決賽，決賽採雙敗淘汰賽制。

社會成棒隊總計10隊參賽，屏東城市隊新成立，將以屏東紅尾為隊名參賽，禾聯企業冠名新北市成棒隊，此次將以新北禾聯隊參賽；大學成棒隊此次總計22支球隊參賽，少了義守大學、稻江學院和台觀學院棒球隊，增加志豪鍋爐（環球科大）棒球隊。

明天首場比賽將於上午9時由新北禾聯隊與屏東紅尾隊在三重棒球場交手，下午賽事由合作金庫與安永鮮物交手；羅東棒球場賽事，首戰由台北興富發對上台中成棒隊，下午賽事由台南市隊與綺麗珊瑚隊交手。

具旅日資歷的投手陳冠宇先前已經表態今年將投入中職選秀，目前先加盟安永鮮物棒球隊，預計春季聯賽將會登板，但應不會於明天首戰出賽。

春季聯賽總計223場賽事全數打完後，也會選出今年亞洲棒球錦標賽中華培訓隊大名單，亞錦賽中華隊總教練為安永鮮物成棒隊總教練吳思賢。