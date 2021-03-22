中職／虎航「猿機」411首發 猿隊上下驚豔又感動

樂天桃猿隊迎接新球季桃園主場首戰前，今天和台灣虎航一起公布彩繪機，這是中職史上首次有球隊相關圖案躍上飛機的機身，猿隊老將郭嚴文說：「有嚇到，很漂亮。」

這架「猿機」將在4月11日啟航，微旅行首發航班預計當天下午兩點從桃園國際機場起飛，前往日本宮古島上空繞行一圈，下午4點返回，全程大約兩小時，猿隊球員王溢正、黃子鵬、樂天女孩到時會在機場和球迷互動，也會一起搭機。

郭嚴文表示，看到球隊圖案在飛機上，覺得很開心，感覺像屬於自己的飛機。

猿隊領隊浦韋青也說，最初只看到設計圖，沒有太大感覺，現場看到飛機真的很感動，非常感謝虎航的執行力，顏色真的很準、很厲害。

猿隊總教練曾豪駒同樣感動，強調這是中職史上首架球隊彩繪機，很期待可以坐進去，看到機身的猿隊圖案，真的讓人驚豔。

今天這場台灣虎航、猿隊合作推出彩繪機活動的記者會，桃園市長鄭文燦也到場，形容「愈看愈滿意」，他說，年輕人很喜愛虎航，和喜愛猿隊一樣，雙方合作是「強強相加」。