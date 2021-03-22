中職／徐若熙成為本土之光 郭嚴文：以後投手愈來愈強

樂天桃猿隊開季連打5場客場比賽後，明天將在桃園球場進行主場首戰，32歲老將郭嚴文談到最近爆紅的味全龍隊20歲投手徐若熙，認為這對整個環境是好事，他說：「以後投手會愈來愈強，這樣大家都會進步。」

郭嚴文表示，本土投手本來就不差，只是心態問題，儘量攻擊好球帶是重點，還沒碰過徐若熙，接下來會遇到很多次。

徐若熙17日對中信兄弟隊之戰，先發3.2局只被3安、無失分，11個出局數都是三振，寫下中職新紀錄，變速球成為熱門話題。

郭嚴文說，還沒打過徐若熙的球，慢慢打、慢慢了解，沒和隊友特別討論此事，不管如何都一樣要面對，不會刻意改變自己的打擊方式。

中職一軍今年終於有5隊，郭嚴文表示，以前只有4隊時，何時對決什麼投手都知道，現在對戰組合變多，對戰同一位投手的時間拉得比較長。

今年賽程安排和過去也不同，各隊都會碰到周日沒有比賽的情況，猿隊開幕周就輪空，郭嚴文笑說：「10幾年沒有休過周日了。」