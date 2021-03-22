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中職／索沙因傷降二軍 邦威升一軍23日打兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投索沙昨天投完3局傷退，今天下二軍休養。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投索沙昨天投完3局傷退，今天下二軍休養。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊超強洋投索沙昨天先發投3局，以傷兵之姿退場，今天確定降下二軍，洋將須滿15天才能重新登錄一軍名單，悍將隊升上邦威，明天就將先發對上中信兄弟隊。

悍將隊昨天遭遇樂天桃猿隊，索沙第3局在兩人出局時面對梁家榮，投球後突然坐倒在地，教練團、防護員上場關心後，他仍續留場上霸氣飆出三振，隨後才退場治療。

總教練洪一中賽後表示，索沙的左膝是舊傷，當時在場上滑了一下，導致傷處有點不舒服，是否影響下周出賽還要再觀察；悍將隊今天確定將他降下二軍，升上邦威。

邦威去年下半季加入悍將隊，雖有控球不穩、保送過多問題，但在9月底重返一軍後，5場先發繳出4勝0敗、防禦率1.67，成為悍將隊在挑戰下半季冠軍期間的關鍵戰力，球季結束後也獲得續約，今年繼續回到悍將隊效力。

邦威今年開季從二軍出發，18日對統一獅隊二軍先發，投4局、被敲2安打，因高國慶的陽春砲而失1分，本季一軍首戰就在明天，將在澄清湖球場對上兄弟，兄弟則推出加百利先發。

索沙 樂天桃猿 高國慶

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