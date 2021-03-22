中職／徐若熙變速球難纏？曾豪駒：攻擊想要的球較重要

樂天桃猿隊明天在桃園球場迎戰味全龍隊，也是本季主場首戰，雙方分別推出王溢正、徐若熙登板先發，猿隊總教練曾豪駒表示，不會特別針對徐若熙的變速球，選手攻擊自己要的球比較重要。

徐若熙17日對中信兄弟隊之戰生涯初登板，先發3.2局只被3安、無失分，11個出局數都是三振，成為中職史上第一人，這位20歲好手一戰成名後，各隊開始對他提高警覺。

徐若熙的變速球，握法類似指叉球，成為收拾打者的利器，也成為球員、球迷關注的焦點；曾豪駒表示，明天首次碰到徐若熙，還是要看選手的臨場狀況，看看到時如何應對。

猿隊目前戰績2勝3敗，5隊排名暫居第四，只領先1勝4敗的龍隊，團隊打擊率2成77雖在5隊排名第二，只得24分卻是第四。