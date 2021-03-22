聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊捕手戰力拉警報 牛塏曄升一軍、註冊林辰勳
味全龍隊形原本就被評估最缺主戰捕手，好不容易從擴編選秀找來劉時豪，20日在擋球時撲成左手骨裂，預計缺陣4到6周，龍隊今天將牛塏曄升上一軍，今年原不在一軍規畫中的19歲捕手林辰勳，也放進註冊名單，有機會提前迎接一軍處女秀。
劉時豪在擴編選秀脫下樂天桃猿隊球衣，轉戰龍隊，扛起主戰捕手的位置，20日與統一獅隊一戰，龍隊在滿壘時換上廖文揚接手，但他的暴投先送分，劉時豪還為了擋下這球而傷退。
劉時豪的傷勢經診斷後確認骨裂，必須休養一段時間，龍隊捕手戰力拉警報，今天將牛塏曄拉上一軍、註冊林辰勳應急，已轉行政的江忠垣也重新列為合約所屬。
林辰勳為龍隊在去年選秀的第3指名，雖頂著U18世界盃冠軍捕手的光環，但總教練葉君璋對他的養成有想法，設定他上一軍的時程表是一、兩年後（2022、2023年），也因此2月初提交的開季註冊名單，並未放進林辰勳。
林辰勳在二軍出賽3場，打擊率3成57，18日面對中信兄弟隊陳琥敲出全壘打，現在放進註冊名單，有機會超出葉總的計畫，提前今年在一軍亮相。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言