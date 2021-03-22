快訊

空軍F-5E失事飛官羅尚樺兩周前才結婚！妻子心急如焚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊捕手戰力拉警報 牛塏曄升一軍、註冊林辰勳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
牛塏曄。 味全龍官方臉書粉絲團
牛塏曄。 味全龍官方臉書粉絲團

味全龍隊形原本就被評估最缺主戰捕手，好不容易從擴編選秀找來劉時豪，20日在擋球時撲成左手骨裂，預計缺陣4到6周，龍隊今天將牛塏曄升上一軍，今年原不在一軍規畫中的19歲捕手林辰勳，也放進註冊名單，有機會提前迎接一軍處女秀。

劉時豪在擴編選秀脫下樂天桃猿隊球衣，轉戰龍隊，扛起主戰捕手的位置，20日與統一獅隊一戰，龍隊在滿壘時換上廖文揚接手，但他的暴投先送分，劉時豪還為了擋下這球而傷退。

劉時豪的傷勢經診斷後確認骨裂，必須休養一段時間，龍隊捕手戰力拉警報，今天將牛塏曄拉上一軍、註冊林辰勳應急，已轉行政的江忠垣也重新列為合約所屬。

林辰勳為龍隊在去年選秀的第3指名，雖頂著U18世界盃冠軍捕手的光環，但總教練葉君璋對他的養成有想法，設定他上一軍的時程表是一、兩年後（2022、2023年），也因此2月初提交的開季註冊名單，並未放進林辰勳。

林辰勳在二軍出賽3場，打擊率3成57，18日面對中信兄弟隊陳琥敲出全壘打，現在放進註冊名單，有機會超出葉總的計畫，提前今年在一軍亮相。

劉時豪 選秀 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／當了8年置物櫃鄰居 林柏佑轉隊秒收王溢正私訊

中職／全壘打王歸位 林安可雙響砲炸裂龍隊

中職／胡智為中繼1.2局失6分 遭岳政華轟出兩分砲

中職／一軍沒出賽過 曾峻岳等5人拚進開季名單

相關新聞

日職／熱身賽前被認為是阪神稱霸要角 陳偉殷先發被拔不焦急

台灣旅日好手陳偉殷轉戰阪神後春訓表現不佳，在一軍公布的開季先發輪值中不見其名，他前（20）日受訪時表示自己不焦急，會專注把狀態調整起來。 在熱身賽前日本名投山本昌的預測中，他認為阪神將稱霸央聯，

中職／徐若熙初登板驚天動地 王溢正：真的不簡單

桃園球場明天迎接賽季首戰，將有重磅卡司，味全龍隊由「怪物新人」徐若熙先發，樂天桃猿隊資深左投王溢正迎敵，他也看了徐若熙驚...

韓職／卡本特3.2局飆8K雪恥 總教練：有機會爭開幕戰先發

前樂天桃猿洋投卡本特本季轉戰韓職，以50萬美元加盟韓華鷹，他在21日的熱身賽中主投3.2局送出8次三振，連總教練蘇貝羅（Carlos Subero）都表示讚賞。 在韓華鷹對陣LG雙子的熱身賽中，

中職／龍隊捕手戰力拉警報 牛塏曄升一軍、註冊林辰勳

味全龍隊形原本就被評估最缺主戰捕手，好不容易從擴編選秀找來劉時豪，20日在擋球時撲成左手骨裂，預計缺陣4到6周，龍隊今天...

中職／陳傑憲開季遇低潮 與蘇智傑一起找原因

統一獅隊陳傑憲去年拿下打擊王、安打王，但開季打完7場，打擊率只有1成79，他坦言著急，也與隊友蘇智傑一起找原因，他期待能...

韓職／米蘭達熱身賽0.2局狂丟7分 韓媒：夢魘般初登場

前中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，今（22日）迎來熱身賽初登場，卻遭敵隊的韓華鷹重創，合計僅投0.2局就丟7分，也讓韓媒以「夢魘般的初登場」為題撰文。 米蘭達在今迎戰前樂天洋投卡本特所屬的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。