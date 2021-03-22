中職／龍隊捕手戰力拉警報 牛塏曄升一軍、註冊林辰勳

味全龍隊形原本就被評估最缺主戰捕手，好不容易從擴編選秀找來劉時豪，20日在擋球時撲成左手骨裂，預計缺陣4到6周，龍隊今天將牛塏曄升上一軍，今年原不在一軍規畫中的19歲捕手林辰勳，也放進註冊名單，有機會提前迎接一軍處女秀。

劉時豪在擴編選秀脫下樂天桃猿隊球衣，轉戰龍隊，扛起主戰捕手的位置，20日與統一獅隊一戰，龍隊在滿壘時換上廖文揚接手，但他的暴投先送分，劉時豪還為了擋下這球而傷退。

劉時豪的傷勢經診斷後確認骨裂，必須休養一段時間，龍隊捕手戰力拉警報，今天將牛塏曄拉上一軍、註冊林辰勳應急，已轉行政的江忠垣也重新列為合約所屬。

林辰勳為龍隊在去年選秀的第3指名，雖頂著U18世界盃冠軍捕手的光環，但總教練葉君璋對他的養成有想法，設定他上一軍的時程表是一、兩年後（2022、2023年），也因此2月初提交的開季註冊名單，並未放進林辰勳。

林辰勳在二軍出賽3場，打擊率3成57，18日面對中信兄弟隊陳琥敲出全壘打，現在放進註冊名單，有機會超出葉總的計畫，提前今年在一軍亮相。