中職／陳傑憲開季遇低潮 與蘇智傑一起找原因

統一獅隊陳傑憲去年拿下打擊王、安打王，但開季打完7場，打擊率只有1成79，他坦言著急，也與隊友蘇智傑一起找原因，他期待能像去年一樣開低走高，「現在還有113場比賽，不要因為現在狀況不好而影響到後面。」

陳傑憲開季前7場比賽，28打數只敲出5支一壘打，打擊率僅1成79，今天出席廠商活動接受訪問，還沒待媒體發問先問起：「是因為我的低潮來的嗎？」

陳傑憲透露，昨天和蘇智傑聊天，兩人也聊起為何狀況都這麼差，「我自己的感覺是，春訓準備得滿好的，官辦熱身賽成績也不差，開季時覺得好像準備好了，但這幾場打下來不盡理想，沒辦法幫助球隊，自己也滿急的。」

陳傑憲嘗試找出原因，認為可能是熱身賽打的量不夠，遇到的投手強度，雖有碰到富邦悍將隊洋投索沙，但多數都是新人，「現在進入高強度的比賽，就感覺中間是有落差，正式比賽開始，沒在開玩笑的。」

陳傑憲坦承，幾次失敗之後，自己的壓力越來越大，越急就越打不好，「我需要去學習，怎麼在逆境中爬起來。」教練團給了他很多建議，「我需要從中去找到適合我的東西。」

陳傑憲指出，在打擊稍微沒有信心時，看到來球，就會覺得不能被投手的節奏拖著走，著急著出手，擊球點掌握不好，「成績好與壞先不管，先把好的擊球點找回來。」

陳傑憲對於開季低潮並不陌生，去年打完前7場比賽，他的打擊率也只有1成67，但當時因為賽季兩度延後開打，球員春訓拉得太長影響調整進度，陳傑憲的游擊守備也呈現極度不穩，在獅隊將他移防外野後，才重新踩穩腳步。

「現在還有113場比賽，不要因為現在狀況不好而影響到後面。」陳傑憲笑說，有看到球迷在幫自己算，去年是在10場後狀況開始好轉，「現在還有3場，3場過後再來看有沒有爬起來，我自己是相當期待。」