中職／當虎航碰上樂天桃猿 吉祥物、隊徽躍上機身

台灣虎航今天正式宣布與樂天桃猿隊合作推出彩繪機，不只是台灣虎航首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，再搭配上猿隊吉祥物Rocky及其球隊logo，巧妙結合台虎橘與樂天紅的搶眼配色，預計將吸引大批航空迷、棒球迷搶拍分享外，Rocky帥氣的身影更會與台灣虎航客機一起翱翔在天空中，為所有球迷帶來最「High」、最「高」熱情的加油應援。

為了迎接台灣虎航首架彩繪機、也是與猿隊的首度合作，台灣虎航與猿隊今天在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的「雙強棒 跨界出擊」彩繪機發表會，包括桃園市長鄭文燦、Rakuten Monkeys副董事長渡邉崇、Rakuten Monkeys領隊浦韋青、總教練曾豪駒、隊長郭嚴文、華航集團董事長謝世謙、中華航空總經理高星潢、華信航空總經理曹志芬、臺灣飛機維修公司董事長王宏、台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋等貴賓，都共同見證這歷史性的一刻。

活動現場，台灣虎航×Rakuten Monkeys彩繪機作為主角停放在主舞台後方，成為全場的注目焦點，伴隨樂天女孩的熱舞開場，瞬間炒熱現場氣氛。

隨後由台灣虎航董事長陳漢銘與台灣樂天市場股份有限公司副董事長渡邉崇進行合作簽署儀式，並由台灣虎航總經理張明瑋親自宣布「台虎樂猿．10號應援團」微旅行開賣之訊息，並由樂天女孩及虎寶虎妞們一起進行「台灣虎航×Rakuten Monkeys」的聯名商品展示走秀，預告未來雙方緊密且精彩可期的合作內容。

陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys有許多共同點，在行銷策略上都富有創意，品牌也都給人年輕有活力的印象，台灣虎航及Rakuten Monkeys的主基地都在桃園；台灣樂天的總公司位在日本，台灣虎航飛航最多的航點也是日本；這次的合作，可說是為彼此加分的天作之合。此外，Rakuten Monkeys的主場桃園國際棒球場，就位在桃園機場附近，日後只要這架航機起降，坐在球場內的球迷，也能清楚的一眼就看到。

值得一提的是，當天還有另一個驚喜彩蛋，即是台灣虎航新成立的tigerdancers的出道表演秀。這支由台灣虎航現職客艙組員及運務同仁所組成的近40人舞團，統一穿著卡其色連身勁裝，以航空旅遊為主軸概念，結合飛翔、彈跳的律動，跳出專屬台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌態度。

要成為全台搶先搭乘台灣虎航×Rakuten Monkeys彩繪機的幸運兒也很簡單，「台虎樂猿．10號應援團」微旅行首發航班將於4月11日啟航，預計下午2點從桃園國際機場起飛前往日本宮古島上空繞行一圈於下4點返回，全程為時約2小時。

明星球員王溢正、黃子鵬，以及樂天女孩也將陪同一起參與這趟充滿熱血應援的首航出擊，旅客將有機會與球員及樂天女孩一起進行遊戲及候機室見面會，並獲得微旅行限定的台灣虎航×Rakuten Monkeys專屬好禮。