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韓職／米蘭達熱身賽0.2局狂丟7分 韓媒：夢魘般初登場

聯合新聞網 / 綜合報導
前中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，今（22日）迎來熱身賽初登場，卻遭敵隊的韓華鷹重創，合計僅投0.2局就丟7分。 擷圖自斗山熊官方推特
前中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，今（22日）迎來熱身賽初登場，卻遭敵隊的韓華鷹重創，合計僅投0.2局就丟7分。 擷圖自斗山熊官方推特

中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，今（22日）迎來熱身賽初登場，卻遭敵隊的韓華鷹重創，合計僅投0.2局就丟7分，也讓韓媒以「夢魘般的初登場」為題撰文。

米蘭達在今迎戰前樂天洋投卡本特所屬的韓華鷹，被視為陣中前2號投手的他卻慘遭滑鐵盧，先是控球荒腔走板，面對首局前三名打者都投出保送，無人出局滿壘下又被敲出2分打點安打，然而米蘭達的夢魘仍未結束。

在終於製造了2人出局後，米蘭達再度投出保送給對手「送幸福」擠回一分，再被九棒的劉長赫敲出2分打點二壘安打，又輪回一棒的鄭恩源上場打擊，沒想到又被敲出2分打點安打，在狂失7分後狼狽回到休息室。

合計米蘭達連一局都沒能撐完，合計0.2局失7分，其中送給對方5次保送，他在中職時期控球就經常不穩，但當時還能靠著球威解決打者，來到韓職後一切缺點都被放大檢視，也讓韓媒《體育朝鮮》直言，被球隊當作二號王牌的他繳出如此表現，實在是令人非常震驚。

米蘭 體育 中信

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