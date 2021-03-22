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日職／熱身賽前被認為是阪神稱霸要角 陳偉殷先發被拔不焦急

聯合新聞網 / 綜合報導
加入阪神虎隊的台灣左投陳偉殷將在28日登板迎戰養樂多隊。 圖／擷自陳偉殷官方粉絲團
加入阪神虎隊的台灣左投陳偉殷將在28日登板迎戰養樂多隊。 圖／擷自陳偉殷官方粉絲團

台灣旅日好手陳偉殷轉戰阪神後春訓表現不佳，在一軍公布的開季先發輪值中不見其名，他前（20）日受訪時表示自己不焦急，會專注把狀態調整起來。

在熱身賽前日本名投山本昌的預測中，他認為阪神將稱霸央聯，其中A段班依序為阪神、中日、巨人，接著是廣島、橫濱、養樂多，被問到為何看好阪神，他還表示是因為投手陣容優秀，有陳偉殷、阿坎塔拉（Raul Alcantara）等經驗老將坐鎮，野手及新秀佐藤輝明若能活躍，「央聯一」或許不是難事。

沒想到的是，陳偉殷竟在二軍熱身賽就被打爆，前役（17日）面對前東家中日龍5.2局狂丟8分，遭拔除開季先發席次，也讓這份預測的準確度產生變數。

先發席次被拔除，陳偉殷在前天受訪時坦言：「雖然想要趕快將狀況調整起來，但不要焦急，一步步來，努力不花太多時間調整好。」並透露目前面對的問題：「中心腳要好好承受住身體，如果能做到，球威應該會變好。」

陳偉殷目前仍在二軍進行調整，休賽季與阪神簽下2年200萬美金的他希望能按部就班，慢慢找回狀態，開季後仍有機會回歸先發輪值。

陳偉殷 阪神虎

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