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韓職／卡本特3.2局飆8K雪恥 總教練：有機會爭開幕戰先發

聯合新聞網 / 綜合報導
本季轉戰韓職的前樂天桃猿洋投卡本特，在21日的熱身賽中主投3.2局送出8次三振，有機會競爭開幕戰先發。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
本季轉戰韓職的前樂天桃猿洋投卡本特，在21日的熱身賽中主投3.2局送出8次三振，有機會競爭開幕戰先發。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

前樂天桃猿洋投卡本特本季轉戰韓職，以50萬美元加盟韓華鷹，他在21日的熱身賽中主投3.2局送出8次三振，連總教練蘇貝羅（Carlos Subero）都表示讚賞。

在韓華鷹對陣LG雙子的熱身賽中，卡本特先發登板投3.2局僅被敲1安打，雖丟出2次保送，卻也狂飆8次三振且無失分，用球數64球中有36顆好球，一掃前役2.1局丟3分陰霾。

卡本特前役2.1局就花55球退場，當時韓國媒體還以「殘酷的申告式（初登場）」為題報導他的慘澹開箱，還好今天用好表現找回自信。

卡本特賽後表示，其實速球控球不佳，改以滑球為主要武器，這個改變讓他三振了有大聯盟經驗的金賢洙。雖然投出8次三振，卻也送出2次保送，好球率應該要更好，「拿下不少三振，但我最不喜歡讓打者免費上壘，寧可被敲安也不要投出保送。」

韓華鷹在今年球季節制洋將的開銷，選擇找低價洋投助力，卡本特就是其一，他的簽約金比韓職平均的100萬美元要少整整一倍，在今天投出熱身賽代表作後，總教練蘇貝羅表示他將有機會與其他球員競爭開幕戰先發，並表示卡本特的控球很好，而且所有球種都能投到想要的位置，認可他的投球實力。

韓職

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