中職／22年前三振秀首K陳瑞振 曹竣崵：往事不堪回味

味全龍隊20歲投手徐若熙上周生涯首戰技驚四座，明天將在桃園球場先發對決樂天桃猿隊，會不會再引爆話題值得期待，台北城市科技大學棒球隊總教練、統一獅隊退役老將曹竣崵22年前的紀錄被他改寫，覺得心甘情願，希望他在球團的保護下走得長遠順利。

徐若熙17日初登板，對中信兄弟隊先發3.2局只被揮出3支安打、無失分，成為中職史上首位開局11個出局數都投出三振的投手，也寫下新人初登板最多K紀錄，超前曹竣崵在1999年3月19日的單場9K。

曹竣崵當年生涯首戰對兄弟象先發8局，被揮出5支安打，失兩分（都非自責）奪勝，新人開賽連續三振3名打者，也被徐若熙追平紀錄。

徐若熙上周表現實在太猛，曹竣崵緊盯這位小老弟的動態，用「很恐怖」形容他的球威，回想自己22年前的中職處女秀，曹竣崵笑說：「往事不堪回味。」

1999年3月19日在台南球場進行的象、獅大戰，曹竣崵1局上站上投手丘，立刻大演三振秀，連續K掉陳瑞振、朋馳、德伍。

事情過了這麼久，曹竣崵早就忘記細節，想了好久才想起陳瑞振是象隊開路先鋒，印象最深刻的一點是象隊先發投手吳俊億，因為兩人從國小開始就是同學。

他說，和吳俊億從台南市進學國小、美和中學青少棒和青棒隊，都在一起打球，以前同屆同學也只有他們兩個進職棒。

曹竣崵完全不在意紀錄被徐若熙超前，反而大讚這位新生代投手實在太強，強調「紀錄本來就是等著被破的」。