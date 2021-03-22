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中職／中捷打造兄弟主題車站 聽得到球員錄的站內廣播

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供
中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊推出「台中兄弟」企畫，結合球團、市府、台中捷運、在地居民與當地機關及企業商店的相互合作，建置台中在地生態系，配合中捷即將恢復試營運，球團攜手中捷，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，不只車站內外皆有兄弟視覺，還聽得到球員們特別錄製的站內廣播。

今天球團與市府舉辦「台中捷運X中信兄弟主題車站開站記者會」，宣告主題車站即將啟動，邀請球迷朋友於試營運開始後，踴躍到站打卡，搭中捷到洲際球場看球。

試營運開始後，兄弟啦啦隊Passion Sisters與球隊吉祥物小翔將會到主題車站擔任一日站務員，在現場為乘客服務與大家互動。

兄弟與台中捷運在賽季期間將持續合作，凡於比賽期間，在主題車站與任一兄弟有關之布置合照，公開打卡並加上「#中信兄弟挺中捷」上傳至個人社群媒體，比賽日至台中洲際棒球場服務台出示打卡畫面，即可獲得紀念明信片，未來也將不定期舉辦聯合活動。

兄弟本季上半季共安排27場賽事在洲際棒球場進行，並規畫五大主題日，分別為 3月27、28日親子同樂的「WE ARE FAMILY」、4月10、11日寵物主題日「毛起來玩」、4月24日經典對決「龍象大戰」、5月8、9日「爪爪打棒球」以及 5月29、30日的女孩主題日「扭蛋情人」。

中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供
中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供
中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供
中信兄弟攜手台中捷運，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站。圖／中信兄弟提供

棒球 中信兄弟 啦啦隊

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