中職／徐若熙初登板驚天動地 王溢正：真的不簡單

桃園球場明天迎接賽季首戰，將有重磅卡司，味全龍隊由「怪物新人」徐若熙先發，樂天桃猿隊資深左投王溢正迎敵，他也看了徐若熙驚天動地的初登板，直呼「這個投手真的不簡單」。

徐若熙在17日對中信兄弟隊一戰爆紅，先發投3.2局、無失分，11個出局數全部都是三振，為中職史上第一人。

徐若熙的第2場登板將是明天，正好碰上本季的「全猿主場」開幕戰，而猿隊本季早已將賽季開幕戰、主場開幕戰的雙重任務，都賦予王牌左投王溢正，此戰將上演相差15歲的土投對戰戲碼。

王溢正事前並不知道此戰將會碰到徐若熙，但那場成為全台話題的「三振秀」，他也看了，「我一看，哇！一上來第一顆就亮紅燈（150公里以上），幾乎每球都150以上，每個出局數都三振。」

王溢正讚賞徐若熙的表現，「年輕人，協調性好，這個投手真的不簡單。」

得知將與徐若熙同場先發，王溢正苦笑說：「努力啊！不然怎麼辦？」他形容這場對戰，「就是最年輕的先發投手碰上最老的先發投手」，徐若熙年僅20歲，碰上35歲的王溢正，確實是今年5隊本土先發投手的最幼齒與最資深。