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足球／安聯小世足列車台東站 職棒前球員王信民現身
安聯小小世界盃的「公益回饋列車」第二站今天抵達台灣後山的台東豐里國小，由地主豐里國小及寶桑國小加上在地俱樂部小球員共多達96位參加，豐里國小足球隊近幾年是足球重點發展學校，而且剛拿下去年學童盃冠軍，「高校怪物」吳彥澍為代表性的校友之一。豐里國小教練劉明川表示，很感謝安聯人壽與迷你足球協會此次贈送球具及指導的暖心義舉，希望藉此能吸引更多熱愛足球的小朋友愛上足球這項全世界最受歡迎的運動。
為讓未曾接觸足球的幼兒及有奪冠經驗的小球員都能參加，這個體驗營課程多元化，從初階到進階都有，劉明川也帶著幾位就讀國立台東大學的豐里校友前來協助教學。
而體驗營有個亮點就是前職棒中信鯨隊球員、2015年自義大犀牛隊退休的球星王信民，他帶了一對寶貝女兒前來參加，同時也是這次台東大學教練團的帶隊老師；他四年前從研究所畢業考上台東大學教職後便如鮭魚般返鄉發展，寶貝女兒一年多前開始接觸足球，雖然也同時學了射箭及音樂等多項才藝，但唯獨足球的表現是最出色也是最熱愛的。
他觀察這三四年來台東的足球發展有顯著的提升，俱樂部隊數也增多，經常在假日期間看到學校操場及公園綠地有許多教練帶團練習，他認為雖然國中及國小的成績出色，卻始終在升上高中後便出現斷層，他希望相關單位能提供更多政策留住當地足球人才，讓台東的足球發展更有競爭力。
有別以往的獎牌都是金屬材質製成，這次的體驗營紀念獎牌是樟木訂製，是由綠色冀泉企業獨家客製打造，創辦人陳宇華表示，主要是藉由種在校園中的球場周圍樟樹枯枝回收利用，打造出與足球相關的環保概念，因此獎牌會散發出濃郁的樟樹香味，希望藉此提醒小球員從小就有重視環保、愛地球的觀念。
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