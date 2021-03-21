中職／鄭凱文勝投差點因失誤砸鍋 陳子豪將功折罪化涕為笑

中信兄弟今天對抗統一隊，鄭凱文久違1347日的先發勝投，七局下差點因陳子豪的失誤砸鍋，所幸八局上陳子豪把超前分打了回來，將功折罪。不過，根據兄弟官方YouTube頻道賽後採訪兩人，鄭凱文在失誤當時並未因此怪罪陳子豪，還幫陳子豪解釋是球場適應問題，而陳子豪也說，「學長說這就是棒球。」

兄弟本來取得1:0領先，七局下因陳子豪失誤，最後也丟了兩分，雖沒有計算鄭凱文的自責分，但很可能讓他的勝投砸鍋，甚至有可能吞敗，讓1300多個日子要繼續延續下去。所幸陳子豪將功折罪，把分數打了回來，最後也贏得勝利，用打擊來道歉劃下完美結局，「還好有打回來那一分，不然自己我怕，明天沒辦法好好睡覺。」