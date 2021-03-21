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中職／鄭凱文勝投差點因失誤砸鍋 陳子豪將功折罪化涕為笑

聯合新聞網 / 綜合報導
中職統一獅隊21日與中信兄弟隊交手，兩隊攻勢互有往來，兄弟先發投手鄭凱文7局好投，終場兄弟以3比2拿下近期3連勝，鄭凱文睽違1347天再度拿下一軍先發勝。（中信兄弟提供）
中職統一獅隊21日與中信兄弟隊交手，兩隊攻勢互有往來，兄弟先發投手鄭凱文7局好投，終場兄弟以3比2拿下近期3連勝，鄭凱文睽違1347天再度拿下一軍先發勝。（中信兄弟提供）

中信兄弟今天對抗統一隊，鄭凱文久違1347日的先發勝投，七局下差點因陳子豪的失誤砸鍋，所幸八局上陳子豪把超前分打了回來，將功折罪。不過，根據兄弟官方YouTube頻道賽後採訪兩人，鄭凱文在失誤當時並未因此怪罪陳子豪，還幫陳子豪解釋是球場適應問題，而陳子豪也說，「學長說這就是棒球。」

兄弟本來取得1:0領先，七局下因陳子豪失誤，最後也丟了兩分，雖沒有計算鄭凱文的自責分，但很可能讓他的勝投砸鍋，甚至有可能吞敗，讓1300多個日子要繼續延續下去。所幸陳子豪將功折罪，把分數打了回來，最後也贏得勝利，用打擊來道歉劃下完美結局，「還好有打回來那一分，不然自己我怕，明天沒辦法好好睡覺。」

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