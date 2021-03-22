中職／徐若熙金臂已修2次 請詳閱使用說明書

味全龍20歲「火球男」徐若熙，上週對中信兄弟生涯初登板，先發3.2局用了62球狂飆11K，用三振抓下所有出局數，最快球速154公里，直球均速150公里，才練半年的「指叉變速球」將兄弟打者K得滿頭包，精彩表現不只台灣媒體大篇幅報導，就連外媒也關注。

徐若熙超狂初登板，讓他職業生涯有了好的開始，未來以中職為舞台，以好成績為後盾，進而旅外發展非夢事，不過，隨之而來的壓力恐怕也得注意，畢竟他才20歲，右手肘已動過兩次刀，細水長流的生涯更勝一夕爆紅的棒球人生。

徐若熙三級棒球都在桃園發展，他原本守二游，也當投手，因打擊與守備都不突出，升上平鎮高中教練便建議他專攻投手，快升高二時右手肘動刀，整整休半年多，高二下復出投球，2019年高中畢業投入選秀，味全首輪指名選入，隔年4月又因右手肘骨刺動刀，季末復出，二軍賽和二軍總冠軍賽總計只投7局。

徐若熙在平鎮高中時手肘就開過刀，被選入味全龍後又動過第二次手術，因此要儘量避免他再次受傷。 聯合報系資料照片

也就是說，近年來，徐若熙只有2018農曆年後至2019上半年，這段期間才有比較多實戰投球機會，進職棒至今，他的投球局數其實是非常有限的，而且，別忘了，他年紀輕輕才20歲，右手肘已經挨過兩次刀，不可不慎，接下來他背負外界高度期待，能否頂住壓力繳出符合預期的投球成績值得關注，考驗才正要開始。

當然，徐若熙初登板表現超亮眼，球迷一定會期待他單季拿個10勝、15勝，狂飆200K，甚至扛起6搶1奧運資格賽、東京奧運先發重擔，閃亮輝煌一整年，但他除了過去投球局數不足，豐富的傷痛史等問題，體能、體格也未達顛峰，有待時間雕琢，萬一新人球季過操過勞導致受傷，恐怕就得不償失了。

幸運的是，徐若熙待在味全，總教練葉君璋、美籍投手教練希伯特(James Hibbard)、牛棚教練郭勝安都有美職經驗，在訓練和保護方面皆有一定能耐和方法，葉總在開季前也表明，徐若熙會有保護機制，例行賽投球局數在80至120局之間，就是要好好珍惜這位難得一見的年少強投。

味全龍總教練葉君璋(右)在季前已設定好徐若熙的最大投球局數在120局，首季不會像前隊友黃平洋(左)吃了246局那麼可怕。

重要的是，味全剛進軍中職，理論上，今年還不會有太大戰績壓力，甚至只要不要墊底就可以交代，所以龍軍沒有必要、也不會「硬操」徐若熙，可能本季單場投球都不容易達到110球，如果手部有一些不適，也可能不到設定最低限度的80局投球就關機，這都是有可能出現的狀況；假設徐若熙待在強調戰績的球隊，或許使用說明書就不一樣了。

可以預見的是，如果徐若熙接下來表現虎虎生風，上半季繳個7勝、防禦率2.00，中華隊總教練洪一中很可能將他納入6搶1、東京奧運正選國手名單；即使洪總不納入，廣大球迷也會疾呼選徐若熙。

要強調的是，真正知道手部與身體狀況的人，只有徐若熙自己，假設今年上半季投得不錯，身體狀況也無恙，本人有意願征戰國際賽當然就可以打，如果身體或手有些不適，可能就得另有考量了，畢竟徐若熙是味全龍的資產，他要為個人生涯做打算，萬一有運動傷害斷了未來旅外之路，絕對是非常可惜的事。

去年中信兄弟投手黃恩賜上半季表現虎虎生風，後來關機一陣子，總冠軍戰雖然投得不錯，然而今年至今因右肩有些狀況，還沒開始實戰投球，也讓球迷暫時無法看到黃恩賜的投球身影。

中信兄弟總教練林威助說得好，徐若熙、古林睿煬這類火球男，必須要有好的體能與投球姿勢才行，不然投球爆發力好，丟久了容易受傷。徐若熙有很好的投球姿勢，協調性、手腕運用、下半身力量運用都不錯，但他的身體素質還未達顛峰，右手肘又挨過兩次刀，加上進職棒從來不曾投過長期賽季，要他在新人球季吃滿百局，其實是很辛苦的事，更何況他有可能征戰國際賽，又是另一大考驗。

中信兄弟總教練林威助(右)認為火球型投手必須特別注意體能狀況與投球姿勢，而徐若熙很有機會成為國家隊的王牌投手。 擷圖自兄弟隊臉書

好漢最怕傷來磨，中職不乏一開始投得很棒，沒幾年卻殞落的投手，包括蔡仲南、林煜清，徐若熙絕對是近年中職最令人期待的本土投手，但也請給他時間和空間成長，只要能身體健康投出幾年好成績，未來有機會旅外，對他本人和味全球團、整個聯盟都是好事。