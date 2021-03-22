中職／陳偉殷席位失守 阪神先發深度是一道牆

陳偉殷相隔11年重返日職的第一個球季，無法在開季後進入先發輪值。對台灣球迷而言，無緣在NPB開幕之後就看到陳偉殷穿上阪神球衣征戰，的確是相當可惜。不過另一方面突顯的也是阪神今年投手戰力的充足程度，阪神昨天以9勝2敗2和、勝率0.818的戰績登上NPB官辦熱身賽第一名，強大的投手群成了爭冠最大本錢，而先發投手的深度會在新洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）報到之後更加厚實。

陳偉殷18日在二軍春季教育聯盟的賽事中，先發投了5.2局被擊出11支安打、失掉8分，阪神監督矢野燿大聽到投球內容隨即對媒體表示有可能將他拔除在開季先發輪值之外。矢野表示：「陳偉殷的狀況確實不是很好，所以也會讓（伊藤）將司和甘凱爾（Joe Gunkel）做準備。」

加上3月7日熱身賽對軟銀投3局被敲8安失4分，陳偉殷在熱身賽團隊防禦率2.29、高居12球團第三的阪神投手群當中顯得相當吃虧。而面對陳偉殷的狀況，阪神教練團很早就做好因應，原定31日客場對廣島的第二場比賽由新人伊藤將司入替，洋投甘凱爾也確定投開幕之後對養樂多的G3，伊藤將司成了先發輪值之中唯一的左投。

陳偉殷在春訓的表現相當不理想，因此被阪神排除在新球季的先發輪值之外。 擷圖自阪神虎官方推特

陳偉殷、伊藤將司則一先發本來就是阪神教練團原本就設定好的計劃。甘凱爾則是因為外籍球員名額多了一個運用空間，加上狀況不錯，順勢擠上先發輪值。在陳偉殷脫離之後，阪神開幕後的先發輪值6人將為：藤浪晉太郎、青柳晃洋、甘凱爾（以上客場對養樂多）、西勇輝、伊藤將司、秋山拓巳（以上客場對廣島）。這還不包括尚未報到的新洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、受傷的左投高橋遙人、2019年選秀第一指名西純矢、上週熱身賽對巨人先發4局0失分好投的及川雅貴、甚至最近中繼居多的馬場皐輔也是人選之一，不難看出今年阪神虎的先發戰力充足，質與量都被評為在12球團數一數二。

阪神網羅陳偉殷的主要考量在於季後將賈西亞（Onelki García；前中信兄弟洋投歐尼爾）解約、高橋遙人常受傷、岩田稔年紀已大，先發缺左投情況下所做的補強。雖然陳偉殷現階段的狀況不理想，不過去年選秀會第二指名JR東日本出身的左投伊藤將司，在這個時刻發揮了效用。伊藤將司在14日的教育聯盟先發投了加入職棒之後最長的4局0失分，熱身賽對軟銀3局先發雖然被擊出1支全壘打，不過也僅僅只被擊出1支安打，投球內容獲得好評。加上他的出手點很難掌握，被譽為跟軟銀當家左投和田毅有類似特點，都是他能夠以一介新人之姿獲得青睞的主因。伊藤將司將成為阪神虎隊繼2014年岩崎優以來再度進入先發輪值的菜鳥投手。

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阪神今年大膽啟用過去2年合計只有1勝的藤浪晉太郎擔綱開幕戰先發，除了藤浪熱身賽整體投球獲得肯定，主要是矢野監督希望藉此讓他獨挑大樑、承擔重任，加速往復活之路邁進。另外，把去年開幕先發、團隊最多勝（11勝）的西勇輝調往第二個組合打頭陣對廣島，也主要瞄準之後的輪值可以拿西勇輝迎戰勁敵巨人隊的佈陣安排。西勇輝去年球季對巨人戰績3勝1敗、防禦率1.77，對廣島4勝0敗、防禦率2.00，展現高度壓制力。秋山拓巳對巨人有1場完投勝，對廣島4勝0敗、防禦率1.45。西勇輝、秋山拓巳對巨人、廣島這兩支球隊都很有一套，原本規劃的陳偉殷反而成了比較不安定因素，現在換成新人左投伊藤將司，這一仗也攸關他能否在激烈的先發爭奪戰中穩定抓住機會。

儘管陳偉殷暫時沒有被列入先發輪值，不過伊藤將司畢竟是一名菜鳥投手，缺乏職棒經驗，加上甘凱爾的投球也還值得觀察，阪神先發輪值隨時都還有變動的可能。然而無論是誰，都必須在新洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）解禁報到之前努力表現，獲得教練團的信任。