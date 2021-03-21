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中職／高國麟敲追平轟 談比賽用球苦惱「打到會軟掉」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高國麟敲出追平陽春砲。記者余承翰／攝影
高國麟敲出追平陽春砲。記者余承翰／攝影

賽季前7打數只有1支安打，富邦悍將隊外野手高國麟今天單場就敲3安打，第7局的追平陽春砲至關重要，悍將隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，高國麟獲選單場MVP，但談到本季的比賽用球有苦惱，「打到會軟掉的感覺，是真的滿不會飛的。」

猿隊此役推出霸林爵先發，面對老東家悍將隊，5局、失2分，唯一責失分為陳真敲出的陽春砲，悍將隊在6局後1分、1分追回，高國麟第7局的陽春砲，讓兩隊戰成4：4平手。

高國麟指出，霸林爵的球有威力、角度也好，雖然對他有了解，但沒有實際打過；第7局的打席，高國麟表示，「壘上沒人，只想說先上壘，靠哲瑄把我打回來。哲瑄的擊球狀況比我好很多，我上壘的話，輪到他，如果打兩分隊球對更有幫助。」

高國麟對於本季恢復係數較低的比賽用球仍在適應，「打到會軟掉的感覺，真的要打準、完全咬到。」他解釋，「擊到球，通常會很扎實的推出去，但那顆球是把力量壓出去的感覺。」

悍將隊此役出現兩轟，都由外野手產出，除了高國麟外，另一人是今天首度先發的新秀陳真，高國麟看待這位守位重疊的新秀，大方恭喜他敲出首轟。

「人生中的一個紀錄，對他來說，也是為球季更增添一份信心，很恭喜他。」高國麟也稱讚他的爆發力、擊球角度都很優秀，「是真的比我厲害」。

高國麟 樂天桃猿

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