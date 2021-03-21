中職／索沙本來還想投 洪總「你不要這樣」勸退他

洋投索沙第3局滑一下，左膝拉警報，富邦悍將隊總教練洪一中不想冒險，「我跟他說，你不要這樣。」勸退他3局投完退場，悍將隊也在比賽後段逆襲，投、打的好表現環環相扣，終場以5：4擊敗樂天桃猿隊，洪總說：「贏這種球，就很舒服。」

索沙此役為賽季第2場先發，投到第3局兩人出局時，面對梁家榮的打席，投完後突然坐倒在地，防護員上前關切後，他續留場上飆出三振，第4局未再上場。

洪總賽後解惑，「索沙那時有滑一下，膝蓋是以前舊的不舒服，我叫他不要勉強，本來是一開始就想換了，他說不然他把這局先守起來。」他第4局還有意續投，「我跟他說，你不要這樣。」

猿隊在第5局攻下4分，一度以4：2領先，悍將隊第6局先靠林宥穎的安打追回1分，第7局高國麟敲出追平陽春砲，單場揮出3安打，第8局再由辛元旭敲安建功。

洪總賽後很欣慰，「贏這種球就很舒服，選手有咬住，1分、1分追回來。」至於索沙的下一場出賽是否受到影響，洪總表示還需後續觀察。