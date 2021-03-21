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中職／陳真敲生涯首轟 洪總點名未來悍將中心打者
富邦悍將隊今天以5：4擊敗樂天桃猿隊，新秀陳真的中職生涯首場先發，就兌現生涯首轟，總教練洪一中肯定他的打擊能力，直言：「以後一定會變成富邦的中心打者」。
陳真為悍將隊去年季中選秀第3指名選進，開季進入一軍名單，前4場都是替補出賽，7打數敲出兩安打都是二壘打，今天首度進入先發名單，擔任第7棒、右外野手。
面對猿隊先發投手霸林爵，陳真首打席選到保送，第2打席一棒扛出左外野牆外，生涯首轟到手，這一發陽春砲幫助悍將隊取得2：0領先。
陳真單場2打數敲出1發全壘打，另有兩次保送，他鎖定失投滑球開轟，生涯前3支安打都是長打。陳真表示，最近的擊球感覺確實滿好的，「不會輕易打到引誘球，把好球帶顧得滿好的。」但他自認首轟出現速度不算快，「林立學長第一場就全壘打了啊！不算快啦！」
陳真透露，昨天上場前，洪總跟他說加油，結果被三振，「今天想說我要給他一點回饋，今天上場前，洪總也是跟我說加油，這次沒有辜負他。」洪一中表示，「陳真本來就是不錯的打者，以後我想一定會變成富邦的中心打者。」
陳真想將首轟球獻給媽媽，感謝她的養育之恩，「從小撫養我長大到現在，有她才有現在的我，謝謝她、辛苦了。」
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