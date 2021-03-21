中職／苦等1347天再先發勝 鄭凱文勝場擠進史上前20

中信兄弟隊投手鄭凱文，今天在高雄澄清湖球場對統一獅隊之戰，先發7局被揮出7支安打，失兩分非自責，以優質表現奪下本季首勝，也是生涯第52勝，追平兄弟退役老將陳憲章，並列中職史上第20名。

鄭凱文14日對富邦悍將隊之戰只投1.2局，被揮出8支安打，失7分（4分自責）吞敗；他休6天再登板，前6局讓獅隊打線一籌莫展，7局下因左外野手陳子豪接球失誤，被獅隊逮到機會延續攻勢，遭林岱安揮出兩分打點二壘打，反以1：2落後。

但獅隊8局上也因三壘手郭阜林傳球失誤，讓兄弟擴大攻勢扳回兩分，陳子豪關鍵安打攻下勝利打點，兄弟終場3：2獲勝，鄭凱文保住勝投，這是他繼2017年7月13日對悍將勝投後，暌違1347天再次先發身分奪勝。

此役發生5次失誤（獅隊3次），兩隊一共攻下5分都非投手自責分，獅隊洋將布雷克先發7局失1分，潘威倫只投0.2局失兩分吞敗，從去年7月30日輸給悍將後，吞下跨季5連敗，生涯95敗紀錄仍是中職史上最高。