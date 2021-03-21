中職／高國麟3安、敲追平轟 悍將逆轉贏猿隊

超強洋投索沙先發只投3局，因為左膝不適提前退場，富邦悍將隊在比賽後段等到逆襲，高國麟第7局敲出追平陽春砲，辛元旭第8局敲出超前安打，悍將隊終場以5：4擊敗樂天桃猿隊。

猿隊在賽季前4戰都推本土投手先發，此役終於出現第一位洋投先發，包林傑披上猿隊球衣、改名霸林爵後的首場出賽，就是面對前東家悍將隊。

霸林爵第2局因自己的暴投，先「報恩」前東家1分，4局下被首度先發的陳真敲出陽春砲，這也是他的生涯首轟。

霸林爵先發5局，被敲3安打、失2分（責失1分），送出7次三振，雖然先處於落後，但猿隊打線在第5局搶下4分，林立敲安先下一城，林泓育安打送回追平分，郭嚴文補上超前安打、帶有2分打點。

索沙第3局面對梁家榮的打席，投完後突然坐倒在地，防護員上前關切後，他續留場上飆出三振，第4局未再上場，他因左膝不適，僅投3局共用42球，被敲5安打、無失分，送出4次三振。

悍將隊第6局先靠林宥穎的安打追回1分，第7局高國麟敲出追平陽春砲，單場揮出3安打。

悍將隊第8局攻占一、三壘，辛元旭在前4打席都沒有安打的情況下，第5打席建功，唯一安打就是致勝安打。