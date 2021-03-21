中職／象獅大戰守備比爛 鄭凱文優質先發奪首勝

統一獅、中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場交手，雙方守備頻出狀況，合計出現5次失誤（獅隊3次），一再交換領先地位，兄弟終場3：2獲勝，最近3連勝，先發投手鄭凱文奪下本季首勝。

鄭凱文投7局被揮出7支安打，失兩分非自責，送出4次三振、未有保送，以優質內容奪勝（1勝1敗）；吳俊偉8局下接手，連續解決3人，本季第3場中繼成功，李振昌9局下也讓獅隊三上三下，進帳首場救援成功。

此役打完前4局，兩隊都未得分，兄弟5局上首名打者陳子豪揮出投手前滾地球，獅隊洋投布雷克接球後快傳，獅隊一壘手姚雨翔發生接球失誤，接著潘志芳犧牲觸擊，王威晨適時安打攻下全場第一分。

獅隊受制於鄭凱文的球路，前6局無法破蛋，7局下一出局後，蘇智傑代打揮出安打，林靖凱左外野飛球，不料兄弟左外野手陳子豪漏接，形成二、三壘有人，林岱安關鍵二壘打攻下兩分，獅隊2：1超前。

布雷克先發7局退場，被揮出5支安打，失1分非自責，開季兩場先發都是優質內容，合計14局失3分，只有1分自責。

潘威倫8局上接手，兄弟首名打者周思齊揮出三壘滾地球，獅隊三壘手郭阜林傳球失誤，潘威倫在一出局後，連續保送許基宏、張志豪形成滿壘，接著蘇緯達高飛犧牲打追平比數，陳子豪安打攻下超前分。

潘威倫投0.2局失兩分，也都是非自責分，本季初登板吞敗（跨季5連敗），也是生涯第95敗，敗場數仍居史上第一。

兄弟戰績4勝2敗，獅隊開季前7戰在台南、高雄連打7場主場，只有3勝4敗。