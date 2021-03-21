中職／林立透過每次揮擊找手感 教頭點心境影響

樂天桃猿隊野手林立開季打擊狀況還沒調整到最佳，昨天敲出個人本季首轟，總教練曾豪駒表示，打擊高低潮本是一線之間，也受心境影響，林立則表示透過每次揮擊、一次比一次好。

林立開季前3場比賽總計9打數敲出2支安打，昨天與富邦悍將隊交手，單場3打數敲出2支安打貢獻3分打點，7局敲出2分砲為個人本季首轟，今天比賽先發打第2棒、守三壘。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，林立開季打擊狀況還沒有調整到最佳，但打擊這個東西很微妙，低潮和高潮一線之隔，有時候就是心境影響，狀況不好的時候會執著在當下，反而忘記好的地方，把心境打開之後氣也就開了，希望他昨天開轟後，好的打擊感覺可以延續下去。

林立表示，開季狀況沒有調整到最好難免會比較急躁，大家都想要幫助球隊建功，過程中有好的也有不好的地方，透過場上打擊的機會，每次的揮擊過程中慢慢修正、感覺一次比一次好。

林立自評雖然昨天首轟出爐，但目前還不是最穩的狀況，需要透過多練習、對戰，找到想要的感覺；桃猿隊23日主場開幕戰迎戰味全龍隊，味全龍有機會派出最近話題十足的新秀投手徐若熙先發，林立表示，投到對決打了才知道，不會特別想什麼。