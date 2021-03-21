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中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退
富邦悍將隊洋投索沙的本季第2場出賽，破150公里火球連發，卻因傷只投3局退場，他在明顯不適的狀況下飆出三振，第4局再由陳韋霖接手投球。球團表示，索沙3局上因左膝不舒服退場，會持續觀察傷勢狀況。
索沙上季為悍將隊貢獻15勝5敗、防禦率3.38，實力強悍加上超耐投，本季再為悍將隊打頭陣，首戰面對中信兄弟隊先發7局、失4分（責失2分），相隔一周再扛先發對抗樂天桃猿隊。
索沙一開賽接連被陽耀勳、林立敲出安打，但兩人都因盜壘失敗出局，未對索沙帶來進一步麻煩；林泓育第2局以二壘打開局，索沙連抓3出局數。
進入第3局，索沙在兩人出局時面對梁家榮的打席，投球後突然坐倒在地、明顯不適，教練團、防護員上場關心後，他仍續留場上霸氣飆出三振，第4局未再上場，最終先發投3局共用42球，被敲5安打、無失分，送出4次三振。
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