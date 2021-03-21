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中職／張喜凱節奏搭配佳 許銘傑盼均速拉至136公里

中央社 / 新北21日電
中職樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱（圖）20日先發好投、拿下生涯首勝，投手教練許銘傑看好他逐步成長、均速可以拉至136、137公里。中央社
中職樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱（圖）20日先發好投、拿下生涯首勝，投手教練許銘傑看好他逐步成長、均速可以拉至136、137公里。中央社

中職樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱昨天先發好投、拿下生涯首勝，投手教練許銘傑稱讚他快慢節奏搭配奏效，但希望他強化續航力，看好張喜凱逐步成長、均速可以拉至136、137公里。

樂天桃猿隊下勾投手張喜凱昨天對富邦悍將隊先發，總計投5.2局飆出7次三振、無失分，拿下個人中職生涯首勝，最快球速130公里，也是中職繼2012年興農牛隊投手許文錚後，再度有下勾先發投手拿下勝投。

許銘傑表示，張喜凱昨天先發快慢節奏搭配很好，有效擾亂對方打者，但目前比較擔心的是續航力，昨天投到60顆左右就開始擔心，4局撐過後繼續讓他往下投也是想要觀察，投到6局張喜凱腳有點抽筋，避免球員受傷將他換下場，「他這場丟這麼好，我已經想幫他排下一場先發了」。

中職下勾先發投手罕見，許銘傑具有旅日和日職執教資歷，他表示，張喜凱的投球姿勢沒有特別跟中職的哪個投手相似，類似的投球姿勢在日職有軟銀鷹隊下勾投手高橋禮，但許銘傑也指出，高橋禮球速可達145公里左右，張喜凱球速沒有這麼快。

許銘傑也提到，球速方面不僅希望投手群投1、2顆球很快，希望他們整體均速提升，這代表續航力足夠，對於張喜凱的養成規劃，希望他透過今年球季慢慢體驗比賽感覺，有了今年的洗禮，看好他明年均速可以提升至136、137公里左右。

桃猿隊今年開季排出4名本土先發投手，分別為王溢正、黃子鵬、翁瑋均、張喜凱，翁瑋均投完先發後，昨天被下放二軍，許銘傑表示，為了維持球隊中繼投手群的完整，今年投手一二軍升降會比較明顯，單純是調度考量。

張喜凱 許銘傑 中職

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