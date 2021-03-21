中職／打擊榜「奇景」放一旁 林承飛懂維持比進步更難

小樣本數下誕生打擊榜上的「稀客」，樂天桃猿隊林承飛至今天賽前，累積打擊率5成33、8支安打，在兩項榜單排名第一，他也知道沒有參考價值，「我只是想辦法讓打線攻勢可以延續下去，其他沒有多想。」

猿隊本周才展開賽程，打完前4場，林承飛靠賽季首戰就繳單場4安打、3分砲，加上連續4戰都有安打穩定輸出，開季打擊狀況絕佳，先前已占據打擊榜首位，昨天因兄弟未出賽，他再「超車」7安打的許基宏、詹子賢、江坤宇，以8安打與統一獅隊林安可並列安打榜第一。

林承飛看淡打擊榜「奇景」，他說：「這只是一開始，一場一場來，球隊戰績比較重要，現階段目標就是上半季冠軍，個人成績等球季結束再來看就好了。」

他也很清楚自己的課題，在於一整季成績的維持，一開口就是老將哲理，「維持比進步更難，懂得維持就會進步。」