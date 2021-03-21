聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／打擊榜「奇景」放一旁 林承飛懂維持比進步更難
小樣本數下誕生打擊榜上的「稀客」，樂天桃猿隊林承飛至今天賽前，累積打擊率5成33、8支安打，在兩項榜單排名第一，他也知道沒有參考價值，「我只是想辦法讓打線攻勢可以延續下去，其他沒有多想。」
猿隊本周才展開賽程，打完前4場，林承飛靠賽季首戰就繳單場4安打、3分砲，加上連續4戰都有安打穩定輸出，開季打擊狀況絕佳，先前已占據打擊榜首位，昨天因兄弟未出賽，他再「超車」7安打的許基宏、詹子賢、江坤宇，以8安打與統一獅隊林安可並列安打榜第一。
林承飛看淡打擊榜「奇景」，他說：「這只是一開始，一場一場來，球隊戰績比較重要，現階段目標就是上半季冠軍，個人成績等球季結束再來看就好了。」
他也很清楚自己的課題，在於一整季成績的維持，一開口就是老將哲理，「維持比進步更難，懂得維持就會進步。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言