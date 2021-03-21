中職／當了8年置物櫃鄰居 林柏佑轉隊秒收王溢正私訊

王溢正在桃園球場的隔壁置物櫃，這8年來的主人都是林柏佑，今年因林柏佑轉戰富邦悍將隊，才由林國裕接手，林柏佑透露當時確定轉隊時，先在猿隊群組留言、退群，王溢正馬上就私訊他，「你要幹嘛？」「你要去哪裡？」「怎麼不先跟我講！」

林柏佑在2013年披上猿隊球衣，王溢正則在同一年季中返台加盟，當時林柏佑身旁的置物櫃空著，王溢正選了這個位置，兩人從此沒再換過位置，就這樣當了鄰居8年，感情好到被稱作「姊姊」與「姊夫」。

林柏佑本季轉戰悍將隊，他其實本來也想先打電話和王溢正說，但因為很多手續要忙，加上兩邊球團都希望先確定再公布，他也一直緊閉口風，直到在猿隊群組留言，感謝猿隊隊友，希望大家繼續加油，自己則要先退群了，馬上就接到王溢正的私訊。

林柏佑笑說：「他問我，『你要幹嘛？要去哪裡？』問我怎麼不先跟他說。」話雖如此，王溢正說自己能理解這些流程，其實並不介意未被先告知。

儘管換了球衣，但兩人感情還是很好，林柏佑說：「我有跟他講，我希望他還可以再投很久，他也希望我可以延續生涯更長遠。」賽前互鬧也少不了，林柏佑也會開玩笑跟王溢正說：「放心啦！我不會把你的秘密跟別人講。」

林柏佑正面看待球員流動，「轉隊就是有需求，才會找你過去，就像劉時豪過去（味全龍），變成主力捕手，不然明明有能力、沒空間，那不是很可惜嗎？」儘管猿隊也有意留人，但他選擇跳出舒適圈，「不一樣的環境、不一樣的化學效應，也許會激發出不一樣的身體能力。」