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中職／許銘傑帶桃猿投手重視心理建設 輸贏在中繼

中央社 / 新北21日電
中職樂天桃猿隊今年請回具日職執教經驗的許銘傑（圖）當投手教練，開季拿下首勝後許銘傑感觸很深，也表明帶領投手群最在意中繼，「被打沒關係，中繼心理建設要夠強」。中央社
中職樂天桃猿隊今年請回具日職執教經驗的許銘傑（圖）當投手教練，開季拿下首勝後許銘傑感觸很深，也表明帶領投手群最在意中繼，「被打沒關係，中繼心理建設要夠強」。中央社

中職樂天桃猿隊今年請回具日職執教經驗的許銘傑當投手教練，開季拿下首勝後許銘傑感觸很深，他透露其實開打前幾天都睡不著，調度投手「輸贏在中繼」，中繼投手心理建設很重要。

樂天桃猿隊去年球季中繼投手群防禦率偏高6.48，中繼投手群整季戰績12勝8敗，許銘傑表示，今年球季球隊每場比賽帶13名投手，目前為止洋投狀況比較不明瞭，先發以本土輪值為主，但為了保有中繼投手群的完整陣容，一、二軍異動會比較明顯。

許銘傑點出，一場球賽輸贏在中繼投手群，去年球季桃猿隊蠻多時候都是中繼投手群挨打，今年和牛棚教練林英傑在投手群這一塊更下功夫，包括心理建設、投球動作、配球模式，一直想要給球員正確的觀念。

許銘傑在桃猿開季16日拿下首勝後有感而發，隔天在個人社群網站上發文，提到距離球季開幕越來越近，每天都處於很緊張的狀態，首場比賽野手火力支援、投手努力把分數壓低，拿下第一場勝利，「這也是我接任樂天桃猿隊正式比賽第一場勝利，意義非常的重大」。

許銘傑表示，這是第一次回到台灣任投手教練帶著球隊打開季首戰，是很重要的里程碑，拿下首勝、頭已經過了，接下來就照自己的方式走，感謝總教練曾豪駒的信任，這是一個好的開始，也表明帶領投手群最在意中繼，「被打沒關係，中繼心理建設要夠強。」

許銘傑 樂天桃猿

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