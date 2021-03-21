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中職／桃猿23日主場開幕戰王溢正先發 輪值加入豪勁

中央社 / 新北21日電
王溢正。 中央社
王溢正。 中央社

中職樂天桃猿隊開季前4戰都排本土投手先發，戰績2勝2敗，總教練曾豪駒說目前都有掌握，翁瑋均投完先發後下二軍，下週將拉上洋投豪勁，本土王牌王溢正將是23日主場開幕戰先發。

樂天桃猿隊今年開季少見排出4個本土投手王溢正、黃子鵬、翁瑋均和張喜凱扛先發，王溢正、張喜凱拿下勝投，曾豪駒表示，目前本土先發投手輪值表現都在掌握中，賽事中牛棚投手熱身節奏也都照著流程走，不會因為是本土投手投就提前準備。

翁瑋均19日先發對富邦悍將隊投5局失掉4分責失分吞敗，昨天被下放二軍，曾豪駒說，本土先發投手的調度投手教練有考量，取決於留比較穩定的投手在一軍。

桃猿隊23日回到主場桃園棒球場迎戰味全龍隊，本季主場開幕戰先發投手也確定是王溢正，至於味全龍隊則有機會派出超級新秀投手徐若熙先發。

曾豪駒表示，如果遇到了就想辦法突破，徐若熙是很有壓制力的投手，利用這兩天好好觀察對戰，「遇到好的投手會讓人想要擊敗他，面對好的投手得到好的結果，感覺不一樣，也會讓自己無形中提升」。

曾豪駒 王溢正 樂天桃猿

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