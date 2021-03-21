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中職／桃園開幕戰強碰徐若熙 曾豪駒期待中想辦法突破

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
徐若熙。（味全龍提供）
徐若熙。（味全龍提供）

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的下一戰，將挺進桃園球場，23日先發出戰樂天桃猿隊，與左投王溢正同場先發，猿隊總教練曾豪駒透露期待，但也要想辦法突破他。

徐若熙在17日對中信兄弟隊一戰爆紅，先發投3.2局、無失分，11個出局數全部都是三振，為中職史上第一人。

有了無比華麗的中職生涯起點，徐若熙接下來的每一場出賽備受關注，而葉君璋也已吐露，他的下一戰舞台將是23日的桃園球場。

若以打者的角度，曾豪駒直言很期待與他的對決，「有時候遇到一個好的投手，會讓你有想要擊敗他、興奮的感覺，如果有好的結果，感覺是不一樣的，也會讓自己無形中提升。」

若以敵隊總教練的角度，曾豪駒表示，會利用這兩天好好觀察對戰，徐若熙曾在天母的自辦熱身賽對上猿隊，投2.2局、失4分，被敲出6安打，但也飆出5次三振，「熱身賽有對過一次，真的是很有壓制力的投手，要想辦法去突破他。」

周二一戰也是本季的桃園球場開幕戰，猿隊早已將此戰交給王溢正，與徐若熙同場先發，上演相差15歲的土投對決。

徐若熙 曾豪駒 中職

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