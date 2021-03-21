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中職／陳真首度先發不緊張 紓壓幫手竟是葉竹軒

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新秀陳真。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊新秀陳真。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將與樂天桃猿隊今天進行3連戰最終戰，悍將隊打線大變陣，蔣智賢守三壘，新秀陳真首度先發，賽前沒有任何緊張的心情，最常與他分享紓壓的隊友，說出來嚇人一跳，「豆哥（葉竹軒）啊！他常常跟我開玩笑，也會分享他以前在樂天的方式。」

猿隊在開季前4戰都由土投先發後，今天首度由洋投扛先發，左投霸林爵要遭遇老東家，悍將隊打線也有亮點，林益全未排進先發，改由蔣智賢守一壘，陳凱倫負責二壘，辛元旭守三壘，陳真首度排進先發，負責右外野。

陳真賽前做操時被通知要先發，沒有心跳漏跳一拍的感覺，「我每一天都覺得我會先發，保持這種心態，時時做好準備。」

陳真透露，處女秀在洲際球場面對中信兄弟隊，面對兄弟球迷，「真的滿震撼的，又是第一次在一軍比賽，真的有緊張。」但過了那場後，心情已經做好調適，再加上還有前輩的幫忙，「豆哥也常常跟我分享他的方法。」

葉竹軒憨厚、少話的形象深植人心，陳真的紓壓幫手說出口讓人嚇一跳，其實兩人是外地出賽時的室友，淡水宿舍也住隔壁，陳真一開始就選擇主動出擊，「他剛來時也是不講話，我就想說我去攻略看看，因為樂天有我的同學蘇俊璋，我就先跟他聊這個，就把他『打開』了。」

陳真透露，「其實他很好笑，看我第一場好像有點緊張，也會用開玩笑的方式，和我說他以前樂天是怎麼調適。」

樂天桃猿 蔣智賢 葉竹軒

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