棒球／前大聯盟名投之子 傑克萊特狂飆16K無安打比賽

前大聯盟名投艾爾萊特(Al Leiter)之子,同時也是來自范德比大學的傑克萊特(Jack Leiter),今天(21日)在NCAA錦標賽面對南卡羅萊納的比賽中投出無安打比賽,並且狂飆16次三振。

傑克全場僅投出1次保送,而這個保送還是送給此役首局第一名打者,這也意味著他在接下來面對的27位打者中繳出完全比賽,在124個用球數中投出81顆好球,也送出16次三振,賽季防禦率是「統治級別」的0.24。

Jack Leiter, one of the top prospects in the 2021 MLB Draft, threw a no-hitter with 16 Ks today. 🔥



