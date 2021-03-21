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棒球／前大聯盟名投之子 傑克萊特狂飆16K無安打比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
萊特全場僅投出1次保送，而這個保送還是送給此役首局第一名打者，這也意味著他在接下來面對的27位打者中繳出完美比賽，在124個用球數中投出81顆好球，也送出16次三振，賽季防禦率是「統治級別」的0.24。 取自SEC Network推特
萊特全場僅投出1次保送，而這個保送還是送給此役首局第一名打者，這也意味著他在接下來面對的27位打者中繳出完美比賽，在124個用球數中投出81顆好球，也送出16次三振，賽季防禦率是「統治級別」的0.24。 取自SEC Network推特

前大聯盟名投艾爾萊特（Al Leiter）之子，同時也是來自范德比大學的傑克萊特（Jack Leiter），今天（21日）在NCAA錦標賽面對南卡羅萊納的比賽中投出無安打比賽，並且狂飆16次三振。

傑克全場僅投出1次保送，而這個保送還是送給此役首局第一名打者，這也意味著他在接下來面對的27位打者中繳出完全比賽，在124個用球數中投出81顆好球，也送出16次三振，賽季防禦率是「統治級別」的0.24。

21歲的傑克是前大聯盟名投艾爾之子，後者過去縱橫大聯盟沙場19個賽季，待過大都會、藍鳥、洋基與當時還位在佛羅里達的馬林魚。

今年夏季即將投入大聯盟選秀的傑克在《MLB Pipeline》的新秀排名中名列第6，並被認為可能是匹茲堡海盜隊的首選，他的隊友拉克（Kumar Rocker）曾在2019年NCAA錦標賽中投出19K的無安打比賽，前役也繳出8局14K僅失2分的成績，名列新秀排名第1。

2021年大聯盟選秀預計在7月舉辦，遊騎兵、老虎、紅襪、金鶯與海盜是手握今年前五位選秀籤的隊伍。

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