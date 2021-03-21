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MLB／遭149公里觸身球擊中 林子偉退場休息

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林子偉 美聯社
林子偉 美聯社

效力雙城隊的林子偉今天在面對光芒隊的熱身賽代守上場，不料8局上場打擊時，卻遭92.6哩（約149公里）的伸卡球擊中，無法續戰而退場，雙城隊最終以2：1贏球。

林子偉在7局上守備大搬風時，上場接替二壘守備，8局上在1出局時輪到林子偉打擊，面對斯普林斯（Jeffrey Springs）投出的一顆92.6哩伸卡球來不及閃避，被觸身球擊中，隨後退場休息。

林子偉今年熱身賽總計15打數5安打，有3支二壘打，打擊率3成33，另有1打點、3得分、3次保送，拿到6次三振，有2次盜壘成功，守備上則沒有出現失誤。

雙城隊日籍投手前田健太被點名扛起開幕戰先發，今天在熱身賽繳出5.1局失1分的成績，送出6次三振，被敲出4支安打，唯一失分來自布羅索（Mike Brosseau）的陽春砲，熱身賽出賽4場，防禦率0.63。

林子偉 雙城

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