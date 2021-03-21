聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／遭149公里觸身球擊中 林子偉退場休息
效力雙城隊的林子偉今天在面對光芒隊的熱身賽代守上場，不料8局上場打擊時，卻遭92.6哩（約149公里）的伸卡球擊中，無法續戰而退場，雙城隊最終以2：1贏球。
林子偉在7局上守備大搬風時，上場接替二壘守備，8局上在1出局時輪到林子偉打擊，面對斯普林斯（Jeffrey Springs）投出的一顆92.6哩伸卡球來不及閃避，被觸身球擊中，隨後退場休息。
林子偉今年熱身賽總計15打數5安打，有3支二壘打，打擊率3成33，另有1打點、3得分、3次保送，拿到6次三振，有2次盜壘成功，守備上則沒有出現失誤。
雙城隊日籍投手前田健太被點名扛起開幕戰先發，今天在熱身賽繳出5.1局失1分的成績，送出6次三振，被敲出4支安打，唯一失分來自布羅索（Mike Brosseau）的陽春砲，熱身賽出賽4場，防禦率0.63。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言