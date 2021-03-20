中職／暌違9年再現下勾勝投 張喜凱目標新一代潛水艇
樂天桃猿隊投手張喜凱生涯首勝今天入袋，對富邦悍將隊投出5.2局無失分的好投，幫助球隊以6：0拿下勝利，也是近9年第一位先發拿下勝投的下勾投手，希望就此成為台灣「新一代潛水艇」。
張喜凱在2019年選秀會第五輪加盟猿隊，去年在一軍出賽3場，11.1局失10分、8分責失，今天是本季首次出賽，面對悍將隊雖有4局都被攻上得點圈，但都能化解危機，投5.2局無失分，直到6局2出局後對蔣智賢投出保送而退場。
張喜凱表示，最後一的打席有些可惜，投得太閃躲，「應該要大膽面對。」不過整體來說算是滿意，賽前想法跟比賽進行相同，「能夠冷靜、專注每個打席，沉著面對。」
另外在2局曾出現2出局滿壘危機，但張喜凱用三振解圍，他說：「危機是自己製造的，必須自己解決，就像這場一直告訴自己的，大膽面對。」
控球是張喜凱過去的課題之一，去年在一軍11.1局就有8次保送，二軍更多達42次，今天也有3次保送，他說，「現階段確實控球還不是很好，但能夠去面對壘上有人。」
總教練曾豪駒表示，張喜凱本來就是好投手，最大的控球問題改善後，快慢搭配讓對手難以掌握，「碰到2次危機都處理得不錯，相信對他的信心有幫助」。
中職上一次下勾投手先發拿下勝投已是2012年3月30日的許文錚，張喜凱對自己也有期許，「如果能成為新生代的代表人物是好事，但自己也要好好把握，表現要能持續下去，才能成為新一代潛水艇。」
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