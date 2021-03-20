中職／桃猿林立替補開轟3打點 張喜凱好投阻悍將3連勝

中職今天在新莊棒球場的賽事，樂天桃猿先發張喜凱繳出5.2局好投，林立雖是替補上場，不過敲出2支安打，包含一發2分砲，送回3分，終場以6比0奪勝，讓富邦悍將的3連勝止步。

此役雙方前4局都沒辦法攻下分數，直到5局上桃猿隊的詹智堯、林立敲二壘安打，攻下1分；林承飛再補上安打，又得1分；7局上林立轟出2分全壘打；8局上馬傑森敲出安打後，利用投手王尉永傳球失誤及推進跑回1分，取得5比0領先。

9局上林承飛、林泓育擊出安打後，郭嚴文敲二壘安打送回1分。終場桃猿以6比0擊敗悍將，中止2連敗，也讓悍將的3連勝止步，此戰悍將發生多達3次失誤，包含一壘手林益全、右外野手張冠廷及投手王尉永。

桃猿今天由下勾投手張喜凱先發，用96球投5.2局，被敲4支安打，投4次四死球，飆出7次三振創個人紀錄，以無失分奪生涯首勝，也獲選為單場MVP。

林立今天代打建功，第5局敲二壘安打送回1分，第7局再轟2分砲，包辦3分打點。總教練曾豪駒表示，「這幾場他的狀況沒有很好，所以想說放在後面準備代打，今天也掌握到關鍵一擊；前面陳仕朋投得不錯有壓制我們，剛好有一個契機，藍寅倫被自打球打到，就換上林立，希望他能維持下去。」

悍將這場推出7名投手，先發投手陳仕朋用91球投5局，被敲4支安打，投3次保送、4次三振，失掉2分；接替投球的曾峻岳雖然被敲1支安打，不過3個出局數全飆出三振，無失分；之後有失分的投手為林晨樺2分，王尉永、歐書誠各失1分。