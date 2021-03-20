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中職／全壘打王歸位 林安可雙響砲炸裂龍隊
去年以32轟問鼎全壘打王，統一獅隊林安可在本季前5場砲管靜悄悄後，今天趕進度敲出第1號、第2號全壘打，追上領先集團，他的單場雙響砲助獅隊以6：4擊敗味全龍隊。
澄清湖球場今年重返中職賽事版圖，今天首戰由獅隊作東，吸引7288人進場，獅隊由扛起開幕戰的古林睿煬再度先發，首局就遇危機，開賽連挨3支安打，只用6球就丟掉第1分，劉時豪的高飛犧牲打再帶1分打點，但他在接下來回穩，以87球吃完5局、未再失分。
龍隊先發投手吳俊杰第2局控球不穩，連續保送林安可、高國慶，潘武雄敲出安打形成滿壘，林靖凱敲出投手正面滾地球，卻因處理不及變成內野安打，獅隊追回1分。
吳俊杰第3局再度釀成滿壘危機，龍隊換上廖文揚接手，但他的暴投先奉送1分，捕手劉時豪還為了擋下這球而傷退，潘武雄續以高飛犧牲打送回超前分，2分都算在吳俊杰帳上。
吳俊杰的生涯初登板，先發只投2.1局，被敲4安打、3保送，丟掉3分都是責失分。
林安可第5局面對洋投伍鐸敲出兩分砲，第7局陽春砲狙擊廖任磊，加上2次保送，單場4打席全數上壘、全數跑回分數。
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