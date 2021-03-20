日職／春季甲子園 天理達比修完投9局以7比1勝宮崎商校

第93屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天在兵庫縣西宮市甲子園球場進行第2天賽事，被稱為「天理達比修」的天理高校投手達孝太完投9局，助球隊以7比1輕取宮崎商業高校。

日本每日新聞報導，春季甲子園今天進行第2天賽程，奈良縣天理高校以7比1輕取宮崎縣宮崎商業高校。

身高193公分、被稱為「天理達比修」的達孝太，今天主投9局用了161球，共飆出10次三振，僅被敲出6支安打、投出3次四壞保送，失掉1分自責分，防禦率為1.00。

達孝太7局下面對宮崎商校的打者，在2人出局、跑者分占二、三壘的失分危機時，選擇用時速139公里的直球對決，三振掉代打上場的西村太陽，化解危機。

達孝太說，「只要跑者進入得點圈，我就會拿出更好的表現」。

達孝太投球的樣子令人想起在美國職棒大聯盟打球的日籍球星達比修有。達孝太今天在首局雖投出平自己最快球速的146公里，但也認為要一直這樣投實在很費力。

雖然達孝太的控球能力是個人特色之一，但他今天狀況不能算好，常用的指叉球威力不足、球路偏高，投完前2局就用掉50球。

達孝太從第3局開始意識到球速投慢一點，就能輕鬆地壓低球路，因此，從第3局開始連續4局，他主要用直球對決，未讓對方敲出任何一支安打。

另一場比賽由靜岡縣三島南高校對戰鳥取縣城北高校，以「21世紀名額」首度出賽春季甲子園的三島南高校，最終以2比6敗給鳥取城北高校。

這不僅是鳥取城北首度在春季甲子園獲勝，也是鳥取縣內高校從2008年以來再度奪勝。

要獲選為「21世紀名額」必須符合某些條件，例如球隊人數不足或沒有自己的球場、能克服位於強降雪地區等困難因素的高中，或是從事志工活動等對地方有貢獻的學校。

今天壓軸賽事是神奈川縣東海大學附屬相模高校，對戰同體系的山梨縣東海大學附屬甲府高校，雙方鏖戰11局，最後東海大相模以3比1力克對手。

兩隊今天上演投手戰，先攻的東海大相模在7局上終於拿下一分，暫時以1比0領先；但東海大甲府馬上在8局下得到追平分。

兩隊打完9局比數仍維持1比1，10局結束也都未能再下一城。膠著戰況到11局上出現變化，東海大相模首棒打者門馬功在一人出局的情況下，敲出左外野方向二壘安打。

緊接著第2棒打者大塚瑠晏敲出一支帶有一分打點的適時安打，不僅把門馬功送回本壘，自己也站上二壘；第3棒打者則敲出中間方向飛球，讓大塚推進到三壘。

東海大相模4棒打者柴田疾上場敲出一支左外野方向二壘安打，讓東海大相模取得3比1領先。

東海大甲府11局下未能打出任何分數，終場就以1比3敗給東海大相模。