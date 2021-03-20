中職／張喜凱5.2局無失分本土最佳 生涯首勝入袋

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱投出本季本土投手先發最多的5.2局，與牛棚聯手封鎖富邦悍將隊，以6：0拿下勝利，中止球隊二連敗，也斬斷悍將隊的開季三連勝，個人生涯第一個勝投入袋。

悍將隊前4局敲出3支二壘打，卻無法擊沉「潛水艇」張喜凱，反倒是猿隊在5局上靠著詹智堯、林立連續2支二壘打，加上林承飛的安打串連，攻下2分，7局上林立的兩分砲再拉開分差。

猿隊先發投手張喜凱是中職近年少見的下勾型投手，2019年季中選秀加入，去年在一軍只出賽3場，11.1局失10分、8分責失，休賽季加重技術訓練份量加上有了去年一軍經驗，冷靜迎接本季首戰。

今天面對悍將隊，張喜凱繳出先發5.2局無失分，還投出7次三振，被敲4安來自蔣智賢、張冠廷、辛元旭、李宗賢，只差1個出局數就可成為本季第一個繳出優質先發的本土投手，但用球數來到96球，也因此退場。

不過牛棚接手的蘇俊璋0.1局、游朝惟、賴鴻誠、歐飛登各1局皆無失分，守住領先優勢，也幫助張喜凱拿下生涯首勝，並獲選單場MVP。

悍將隊先發投手陳仕朋則是5局被敲4安，失2分，吞下敗投，悍將隊打線沒有分數進帳，還有2次帳面上失誤，另有隱形失誤造成的內野安打。