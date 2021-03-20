快訊

【美中台新博弈】唇槍舌戰結束首場會談 美中未來關係將更令人難以預料？

愛媽返日！江宏傑曝心情更複雜 嘆：無奈不捨但仍須分開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張喜凱5.2局無失分本土最佳 生涯首勝入袋

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊投手張喜凱。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊投手張喜凱。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱投出本季本土投手先發最多的5.2局，與牛棚聯手封鎖富邦悍將隊，以6：0拿下勝利，中止球隊二連敗，也斬斷悍將隊的開季三連勝，個人生涯第一個勝投入袋。

悍將隊前4局敲出3支二壘打，卻無法擊沉「潛水艇」張喜凱，反倒是猿隊在5局上靠著詹智堯、林立連續2支二壘打，加上林承飛的安打串連，攻下2分，7局上林立的兩分砲再拉開分差。

猿隊先發投手張喜凱是中職近年少見的下勾型投手，2019年季中選秀加入，去年在一軍只出賽3場，11.1局失10分、8分責失，休賽季加重技術訓練份量加上有了去年一軍經驗，冷靜迎接本季首戰。

今天面對悍將隊，張喜凱繳出先發5.2局無失分，還投出7次三振，被敲4安來自蔣智賢、張冠廷、辛元旭、李宗賢，只差1個出局數就可成為本季第一個繳出優質先發的本土投手，但用球數來到96球，也因此退場。

不過牛棚接手的蘇俊璋0.1局、游朝惟、賴鴻誠、歐飛登各1局皆無失分，守住領先優勢，也幫助張喜凱拿下生涯首勝，並獲選單場MVP。

悍將隊先發投手陳仕朋則是5局被敲4安，失2分，吞下敗投，悍將隊打線沒有分數進帳，還有2次帳面上失誤，另有隱形失誤造成的內野安打。

牛棚 林立

延伸閱讀

中職／羅力校正跨步有成 飆146公里生涯開季最速

中職／林立敲兩分砲 樂天4比0領先富邦

中職／樂天5局先馳得點 2比0領先富邦

中職／悍將目前僅4名先發 江國豪先在二軍調整

相關新聞

日職／官辦熱身賽首打點出爐 王柏融：珍惜每個打席

日本職棒火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐，還選到1次保送；火腿整體打線都有發...

中職／球速132增加到142公里 王志煊成猿隊牛棚新亮點

台灣近年150公里「火球男」不少，19歲的樂天桃猿隊投手王志煊昨天飆出142公里球速雖不算特別快，但跟之前130公里出頭...

中職／潘忠韋祝福影片被點名 高國麟送水果有原因

富邦悍將隊昨天的主場開幕戰，賽前特別播出球評潘忠韋的祝福，提到過去1年戰勝病魔的期間，觀看悍將隊比賽是一大激勵，也點名了...

中職／從選秀落選到開季一軍 控球派左投藍愷青初登板

中職富邦悍將藍愷青昨天生涯初登板，投1局無失分。藍愷青經過去年選秀落選，到今年得到開季一軍機會，他很開心能在一軍跟隊友奮...

中職／拿MVP太緊張 葉竹軒有話忘了說

「省話一哥」葉竹軒昨天單場敲出4安，幫助富邦悍將隊擊敗前東家樂天桃猿隊，賽後獲選MVP站上頒獎台窘迫的模樣，引起球迷熱烈...

日職／熱身賽最後登板 田中將大飆7局失1分好投

日職球季開打在即，樂天金鷲隊強投田中將大的狀況也愈來愈火燙，今天在官辦熱身賽對巨人隊先發，投滿7局、僅失1分，最快球速1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。