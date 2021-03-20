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中職／羅力校正跨步有成 飆146公里生涯開季最速

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊洋投羅力今年初登板就有好表現，7局失2分拿下勝投外，最快球速來到146公里。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊洋投羅力今年初登板就有好表現，7局失2分拿下勝投外，最快球速來到146公里。記者劉學聖／攝影

富邦悍將隊洋投羅力今年初登板就有好表現，7局失2分拿下勝投外，最快球速來到146公里，攤開他在中職8年經歷，這是球季初登板球速最快的一次，去年11月開始接受Driveline的遠距課程訓練，是進步的主要原因。

羅力扛起今年悍將隊第二戰先發，18日面對統一獅隊，僅用90球就投了7局，被敲4支安打，丟掉2安，幫助球隊拿下勝利，有好的開始，原因在於投球動作的修正。

今年羅力全中職第一個抵台報到的洋將，他認為提早到台灣多少有幫助自己銜接到球隊的訓練，但最主要原因，還是接受Driveline的課程，「去年球速下降，所以從11月1日開始，透過遠距教學接受訓練，回傳投球影片去做修正」。

最大改變是跨步的修正，羅力表示，調整以後，後背肌肉更容易續力，投球動力能夠連貫，加上擺臂順暢，投球動作變得更有效率，「去年因為投球動作不連貫，所以用上半身去彌補動力不足的部分，比較容易疲勞，球速也受到影響」。

今年球季悍隊開季三場勝投都由洋將拿下，索沙、羅力以及昨天初登板的傑斯，強力先發陣容令對手警戒，羅力表示，很興奮可以跟球隊、這些隊友一起奮戰，很期待接下來的表現。

羅力 球速 中職

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