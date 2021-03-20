中職／面對老東家林柏佑很熟悉 賴鴻誠被掌聲感動

中職富邦悍將林柏佑與樂天桃猿賴鴻誠昨天都與老東家對決，林柏佑表示，看到前隊友熟悉感很重，很享受對決；賴鴻誠則被悍將球迷掌聲打動，「打球生涯以來記憶最深刻的比賽。」

林柏佑昨天在7局上登板，對決前東家桃猿隊，他今天笑說：「感覺就是不一樣，當下熟悉感很重，因為打者都是很熟的，但還是要照著比賽節奏、捕手配球往好球投，看能不能解決他們，滿享受當下的對決。」

林柏佑被梁家榮、林承飛敲安打，不過沒有失分，有4名打者在2球內就攻擊。林柏佑笑說：「他們很乾脆耶，反正對決嘛，這樣才好看。」他認為，球員有流動是好事，因為每隊的需求都不一樣，球迷也會有新鮮感，激發不同的化學效應，話題就會愈來愈多。

賴鴻誠昨天也是開季後首度面對老東家悍將隊，他說：「感觸良多，以前是隊友現在變敵隊，當下還是會緊張，心裡也滿複雜的，但還是要盡最大能力幫助球隊。」

新莊棒球場是悍將主場，不過悍將球迷是用掌聲來迎接賴鴻誠，「當下其實滿感動，第一次用汗水跟淚水在投球，這是我打球以來第一次接受到這麼多人的掌聲，應該是我打球生涯以來，記憶最深刻的一場比賽，真的有打動到我的心。」

賴鴻誠笑說，昨天剛到球場時有一點不習慣，一度想要往右邊的主場休息室走，賽前也有跟悍將總教練洪一中、前隊友打招呼，「索沙有叫我去找他，他很替我開心，大家都是在球場打拚，把自己的事業顧好，見面都還是朋友。」