中職／劉冠廷開球緊張到失眠 看到洪總變粉絲

富邦悍將隊主場這兩天「金」光閃閃，繼昨天奧斯卡金像獎最佳導演李安後，今天金馬獎最佳男配角劉冠廷也到場開球，他透露自己緊張到失眠，因為太喜歡棒球，到球場看到總教練洪一中還變成小粉絲。

劉冠廷今天練習時頻頻暴投，沒想到正式開始，球直直進入捕手張冠廷的手套內，他給自己打「75分」的高標，原因是表現超乎預期，「接獲開球邀請很開心，覺得是榮幸的事，但沒想到越來越緊張，昨天還失眠，跟頒獎典禮比更緊張」。

能夠站在李安踏過的球場，劉冠廷覺得開心，「感覺跟他很接近」，雖然想學李安站在投手丘上帥氣的整理紅土再投球，但因為練習手腕太僵硬、一直暴投，他也聽從建議「往前站了一點」。

女友孫可芳去年曾在中職總冠軍賽為統一獅隊進行開球活動，劉冠廷這次受邀，兩人私下也會拿來當話題，不過孫可芳提醒他：「要好好調整呼吸，不要緊張。」

劉冠廷透露，高中時剛好是全台瘋迷王建民的熱潮，常常跟同學一起看比賽，高三面臨課業壓力，還會揪朋友一起傳接球，今天到球場看到不少認識的球員，感到很興奮，特別是看到洪總時，他說自己像是小球迷一樣，「很想跟他合照，但比賽就像打仗，還是不要打擾他。」